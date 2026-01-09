FC Nantes Mercato : un départ officialisé et une nouvelle signature actée !

À LA UNE DU 9 JAN 2026
Par William Tertrin - 9 Jan 2026, 16:43
💬 Commenter
Ce vendredi, Louis Leroux a signé sa prolongation de contrat au FC Nantes, tandis que Yassine Benhattab a officiellement été prêté au Stade de Reims.

C’est désormais signé, Louis Leroux, milieu de terrain prometteur âgé de 19 ans, a paraphé ce vendredi 9 janvier 2026 une prolongation de contrat jusqu’en juin 2030, renforçant ainsi son lien avec le club qui l’a vu grandir, comme l’indique Ouest-France. Le jeune international Espoirs (3 sélections, 1 but) voit son engagement récompensé par une revalorisation salariale, reflet de la confiance que lui porte la direction nantaise.

Déjà auteur de 31 apparitions avec l’équipe première, dont 29 en Ligue 1, pour 3 buts et 2 passes décisives, Leroux s’est rapidement imposé comme l’un des visages de la jeunesse du club. Après avoir brillé lors de la campagne de Youth League jusqu’au Final Four en 2023-2024, il a fait ses débuts en Ligue 1 le 31 août 2024 à Montpellier, entrant à sept minutes de la fin. Cette saison, malgré une blessure à la cuisse qui l’a éloigné des terrains pendant deux mois, il a participé à 13 rencontres, inscrivant 1 but et délivrant 1 passe décisive, et a retrouvé la compétition lors du succès nantais à Marseille dimanche dernier (0-2).

Benhattab officiellement à Reims

Pendant ce temps, un autre milieu offensif du club prend une nouvelle direction. Yassine Benhattab est officiellement prêté jusqu’à la fin de la saison au Stade de Reims, avec une option d’achat. Auteur d’une passe décisive en 10 apparitions avec Nantes cette saison, le Franco-Algérien rejoint la Ligue 2 champenoise pour gagner du temps de jeu et de l’expérience.

Deux grosses nouvelles dans le mercato nantais, décidément très animé.

