FC Nantes Mercato : Kantari pousse un indésirable en Ligue 2, chez un concurrent direct de l’ASSE

Le coup d’envoi du Mercato hivernal est lancé du côté de la Jonelière : ce mercredi, le FC Nantes a officiellement enclenché son opération dégraissage avec un premier transfert majeur. Yassine Benhattab, jeune ailier formé à l’OM et arrivé l’été dernier, s’apprête à rejoindre le Stade de Reims sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Cette transaction marque un tournant dans la stratégie des Canaris à court terme.

L’opération dégraissage s’enclenche au FC Nantes

Après une phase d’arrivées dynamique symbolisée par Deiver Machado puis Rémy Cabella, fraîchement intégré au groupe nantais comme l’illustre le récit sur ses premiers pas, le FC Nantes passe à la vitesse supérieure côté départs. Le club a ciblé cinq recrues estivales à transférer en priorité : Mayckel Lahdo, Amady Camara, Hyeok-kyu Kwon, Hyun-seok Hong, sans oublier Benhattab. Le staff veut alléger l’effectif, libérer de la masse salariale et clarifier la hiérarchie pour la seconde partie de saison. Le départ de Benhattab représente ainsi la première phase actée de cette volonté affichée.

Benhattab vers Reims, les détails du deal

Selon Ouest-France, Yassine Benhattab va quitte temporairement la Loire-Atlantique pour la Champagne. L’ailier de 23 ans, apparu à dix reprises en Ligue 1 cette saison, évoluera au Stade de Reims, 2e de Ligue 2 avec 1 point d’avance sur l’ASSE, jusqu’à la fin de l’exercice sous la formule d’un prêt assorti d’une option d’achat, laquelle graviterait autour des 4 millions d’euros. Nantes lâche l’une de ses armes offensives en devenir, alors que Benhattab avait encore quatre ans de contrat à la Beaujoire. À Reims, il aura l’opportunité de gagner du temps de jeu et de franchir un cap dans un environnement compétitif.

Quels impacts pour Nantes et Benhattab ?

Ce départ de Benhattab sonne comme un message clair : la politique de rationalisation de l’effectif s’accélère alors que la lutte pour le maintien s’annonce dense. Nantes parie sur le retour d’expérience et de leadership de ses dernières recrues, particulièrement d’un joueur comme Cabella dont le recrutement alimente l’espoir. Pour Benhattab, il s’agit d’un vrai tremplin après une première partie de saison en demi-teinte, l’occasion de s’installer durablement dans l’élite hexagonale. Ce premier mouvement, largement attendu, est un signal du mercato nantais : d’autres changements devraient suivre rapidement pour façonner un effectif à la fois resserré et plus compétitif.