À LA UNE DU 7 JAN 2026
[18:00]OM, RC Lens, LOSC Mercato : c’est confirmé pour Gessime Yassine ! 
[17:40]FC Nantes Mercato : Kantari pousse un indésirable en Ligue 2, chez un concurrent direct de l’ASSE
[17:20]OM – PSG : gros coup dur pour Bakola, Marquinhos plongé dans le noir !
[17:00]OL Mercato : les Gones veulent piocher au PSG
[16:30]ASSE Mercato : un concurrent direct veut se servir chez les Verts !
[16:00]FC Nantes Mercato : le PSG ouvre la porte à Beraldo, les Canaris pas seuls sur le coup !
[15:40]ASSE Mercato : un buteur lâché par les Verts affole l’Europe !
[15:20]OM : De Zerbi pique ses joueurs avant le PSG et chauffe encore les médias sur Balerdi !
[15:00]FC Barcelone, OM Mercato : Rashford et Greenwood futurs coéquipiers… loin du Barça ?
[14:45]OM : Balerdi prévient le PSG, il veut ramener le Trophée des champions à Marseille !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes Mercato : Kantari pousse un indésirable en Ligue 2, chez un concurrent direct de l’ASSE

Par Laurent Hess - 7 Jan 2026, 17:40
💬 Commenter
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Le coup d’envoi du Mercato hivernal est lancé du côté de la Jonelière : ce mercredi, le FC Nantes a officiellement enclenché son opération dégraissage avec un premier transfert majeur. Yassine Benhattab, jeune ailier formé à l’OM et arrivé l’été dernier, s’apprête à rejoindre le Stade de Reims sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Cette transaction marque un tournant dans la stratégie des Canaris à court terme.

L’opération dégraissage s’enclenche au FC Nantes

Après une phase d’arrivées dynamique symbolisée par Deiver Machado puis Rémy Cabella, fraîchement intégré au groupe nantais comme l’illustre le récit sur ses premiers pas, le FC Nantes passe à la vitesse supérieure côté départs. Le club a ciblé cinq recrues estivales à transférer en priorité : Mayckel Lahdo, Amady Camara, Hyeok-kyu Kwon, Hyun-seok Hong, sans oublier Benhattab. Le staff veut alléger l’effectif, libérer de la masse salariale et clarifier la hiérarchie pour la seconde partie de saison. Le départ de Benhattab représente ainsi la première phase actée de cette volonté affichée.

Benhattab vers Reims, les détails du deal

Selon Ouest-France, Yassine Benhattab va quitte temporairement la Loire-Atlantique pour la Champagne. L’ailier de 23 ans, apparu à dix reprises en Ligue 1 cette saison, évoluera au Stade de Reims, 2e de Ligue 2 avec 1 point d’avance sur l’ASSE, jusqu’à la fin de l’exercice sous la formule d’un prêt assorti d’une option d’achat, laquelle graviterait autour des 4 millions d’euros. Nantes lâche l’une de ses armes offensives en devenir, alors que Benhattab avait encore quatre ans de contrat à la Beaujoire. À Reims, il aura l’opportunité de gagner du temps de jeu et de franchir un cap dans un environnement compétitif.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Quels impacts pour Nantes et Benhattab ?

Ce départ de Benhattab sonne comme un message clair : la politique de rationalisation de l’effectif s’accélère alors que la lutte pour le maintien s’annonce dense. Nantes parie sur le retour d’expérience et de leadership de ses dernières recrues, particulièrement d’un joueur comme Cabella dont le recrutement alimente l’espoir. Pour Benhattab, il s’agit d’un vrai tremplin après une première partie de saison en demi-teinte, l’occasion de s’installer durablement dans l’élite hexagonale. Ce premier mouvement, largement attendu, est un signal du mercato nantais : d’autres changements devraient suivre rapidement pour façonner un effectif à la fois resserré et plus compétitif.

FC NantesASSEStade de Reims

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : ASSE, FC Nantes, Stade de Reims