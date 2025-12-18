FC Nantes Mercato : Cabella sera-t-il une bonne pioche pour janvier ?

Bien partie, la signature de Rémy Cabella au FC Nantes semble un joli coup sur le papier. Le débat est lancé à la rédaction de But Football Club.

« Cabella, dans la lignée du bon coup Lopes »

« Rémy Cabella serait une recrue pertinente pour le FC Nantes en janvier, tant sur le plan sportif que mental. Dans une équipe en manque de créativité, de personnalité et de leadership, le milieu offensif apporterait immédiatement ce qui fait défaut aux Canaris depuis le début de la saison : de l’expérience, de la justesse technique et une vraie capacité à faire jouer les autres. À 35 ans, l’homme n’a plus à prouver grand-chose mais reste un joueur capable de faire des différences entre les lignes, de tenir le ballon dans les temps faibles et de guider les plus jeunes dans un contexte sous pression.

Son vécu des luttes pour le maintien, sa connaissance du championnat et son envie assumée de retrouver du temps de jeu en feraient un renfort utile dès son arrivée, sans période d’adaptation. À l’instar d’Anthony Lopes l’hiver dernier… Pour un FC Nantes en quête de stabilité et de caractère, Cabella représenterait un pari mesuré mais potentiellement décisif pour sécuriser l’objectif maintien. Surtout si son physique, qui semble fiable aux dernières nouvelles, tient le choc. »

Bastien AUBERT

« Je crains le flopà la Coquelin »

« C’est bien que Bastien ait fait le parallèle entre Rémy Cabella et Anthony Lopes car, justement, il y a une chose que le meneur de jeu peut envier au gardien, c’est son mental. Contrairement à Lopes, Cabella n’est pas un leader, que ce soit sur le terrain ou dans le vestiaire. Quand les choses vont mal, il n’est pas du genre à secouer ses partenaires ou à montrer l’exemple pour aider son équipe à sortir de la crise. Je le vois comme une valeur ajoutée. Si son équipe joue bien, il la fait jouer encore mieux. Mais quand elle est en difficulté, comme par exemple quand il était à l’OM, il ne faut pas compter sur lui pour la remettre sur de bons rails.

En outre, j’ai un gros doute sur sa capacité physique à enchaîner les matches. A Lille, il a souvent été blessé. Et à l’Olympiakos, il a peu joué pendant six mois. Va-t-il pouvoir aligner les rencontres dès son arrivée à Nantes ? Je rappelle qu’il aura 36 ans en mars. Je crains vraiment que le FCN ait réalisé un coup à la Coquelin, avec un joueur certes expérimenté et talentueux mais dont le corps ne peut plus suivre les cadences de la Ligue 1. Mais j’espère, évidemment, me tromper… »

Raphaël NOUET