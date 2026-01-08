FC Nantes Mercato : grande nouvelle pour Louis Leroux !

Grand espoir du FC Nantes, Louis Leroux serait en passe de prolonger son contrat.

Bonne nouvelle pour les supporters du FC Nantes : le jeune milieu Louis Leroux est tout proche de signer une prolongation de deux années supplémentaires, le liant ainsi aux Canaris jusqu’en 2030, selon L’Equipe. Une bonne nouvelle de plus pour le FCN, porté par l’arrivée de Rémy Cabella, une victoire référence sur la pelouse de l’OM et donc une politique tournée vers la jeunesse nantaise.

Leroux symbole du projet du FC Nantes

La probable signature de Leroux s’inscrit dans une dynamique fraîche et ambitieuse, à l’image du renouveau insufflé ces dernières semaines à la Jonelière. À 19 ans seulement, le natif du Longeron est déjà l’un des éléments moteurs du collectif, de retour après une blessure qui l’a tenu éloigné des terrains pendant près de deux mois. Après la victoire sur le Vélodrome et l’intégration express de Rémy Cabella fraîchement prêté par l’Olympiakos, cette prolongation apparaît comme une nouvelle preuve de continuité du projet nantais. Comme l’a confié Franck Kita, le FCN veut bâtir « autour du cœur du projet » et Leroux fait clairement partie de cette ossature centrale. La prolongation attendue du jeune milieu s’inscrit dans le sillage des renouvellements déjà actés pour Dehmaine Tabibou (jusqu’en 2030) et Tylel Tati (2028). Le FC Nantes envoie ainsi un signal fort à tout son centre de formation et à ses supporters : la place des jeunes issus du cru reste une priorité, même avec les soubresauts du mercato hivernal ou l’arrivée d’un nouveau coach. Louis Leroux n’est pas qu’un espoir maison : sa progression sur la saison 2025/26 en Ligue 1 (13 matchs, 1 but, 1 passe décisive) ne laisse personne indifférent. Sa valeur marchande, passée en quelques mois de 50 000 à 9 million d’euros, traduit un intérêt croissant sur le marché, Monaco ayant même tenté une approche l’été dernier. En sécurisant Leroux jusqu’en 2030, le FC Nantes verrouille un joueur polyvalent capable d’évoluer aussi bien au cœur du jeu que sur un côté, et s’assure la fidélité d’un talent régulièrement appelé avec les Espoirs français.