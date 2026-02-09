Malgré la nouvelle défaite du FC Nantes contre l’OL ce samedi à La Beaujoire (0-1), Ahmed Kantari devrait rester sur le banc des Canaris.

La défaite n’a pas tout remis en cause. Battu samedi soir à La Beaujoire par l’OL (0-1), le FC Nantes a encore perdu du terrain et nourri les inquiétudes autour de sa situation sportive. Pourtant, en interne, la direction nantaise aurait déjà pris une décision claire concernant l’avenir d’Ahmed Kantari sur le banc des Canaris.

Malgré ce nouveau revers, le technicien ne serait pas menacé à court terme. Une information révélatrice du climat actuel à la Jonelière, où la stabilité semble désormais privilégiée à l’urgence. Bien informé des coulisses du FC Nantes, Emmanuel Merceron a livré une première tendance dès la fin de la rencontre : « 1ère tendance du soir : Kantari ne serait pas menacé à court terme au FC Nantes. »

Kantari pas menacé à court terme au FC Nantes ?

Un message fort, à contre-courant du ressenti populaire. Car face à l’OL, le FC Nantes a encore montré ses limites, incapable de faire basculer un match pourtant à sa portée. Mais du côté des Kita, la ligne semble tracée. Pas question, pour l’instant, de céder à la panique ou de déclencher un énième changement de cap : Kantari conserve la confiance de sa direction, au moins sur le court terme, avec l’idée de laisser du temps à un staff déjà fragilisé par un contexte sportif instable.

Reste que cette patience aura ses limites. Le classement, la dynamique et surtout les prochaines prestations pèseront lourd dans la balance. Au FC Nantes, l’histoire récente a montré que le crédit pouvait fondre très vite. Pour l’heure, Kantari est maintenu. Mais dans un club où l’équilibre est souvent précaire, chaque match devient un examen. Et la marge d’erreur, elle, continue de se réduire.