À LA UNE DU 9 FéV 2026
[13:05]FC Barcelone Mercato : la priorité de Flick cet été a déjà fuité 
[13:03]FC Barcelone : coup de théâtre, Laporta démissionne de la présidence !
[12:41]ASSE Mercato : une star mondiale a demandé à Stassin de rester à Saint-Étienne ! 
[12:16]PSG – OM (5-0) : Pierre Ménès détruit 3 Marseillais et se mouille pour le podium final de L1
[11:50]FC Nantes Mercato : Kita a offert à Kantari son futur patron
[11:39]PSG – OM (5-0) : après le Classique, les Parisiens ont donné le coup de grâce aux Marseillais
[11:17]Revue de presse : le remplacant de Pouille ciblé au Stade Rennais, nouveau record au RC Lens, l’OGC Nice a tenté Paixao ! 
[10:49]OL Mercato : Benzema apporte une excellente nouvelle à Lyon
[10:22]Real Madrid : les images de Kylian Mbappé qui a totalement dégoupillé à Valence !
[10:04]ASSE : les 3 premiers chantiers déjà réussis de Montanier 
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : après l’OL, les Kita ont tranché l’avenir de Kantari ! 

Par Bastien Aubert - 9 Fév 2026, 08:48
💬 Commenter
Ahmed Kantari (FC Nantes)
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Malgré la nouvelle défaite du FC Nantes contre l’OL ce samedi à La Beaujoire (0-1), Ahmed Kantari devrait rester sur le banc des Canaris.

La défaite n’a pas tout remis en cause. Battu samedi soir à La Beaujoire par l’OL (0-1), le FC Nantes a encore perdu du terrain et nourri les inquiétudes autour de sa situation sportive. Pourtant, en interne, la direction nantaise aurait déjà pris une décision claire concernant l’avenir d’Ahmed Kantari sur le banc des Canaris.

Malgré ce nouveau revers, le technicien ne serait pas menacé à court terme. Une information révélatrice du climat actuel à la Jonelière, où la stabilité semble désormais privilégiée à l’urgence. Bien informé des coulisses du FC Nantes, Emmanuel Merceron a livré une première tendance dès la fin de la rencontre : « 1ère tendance du soir : Kantari ne serait pas menacé à court terme au FC Nantes. »

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Kantari pas menacé à court terme au FC Nantes ?

Un message fort, à contre-courant du ressenti populaire. Car face à l’OL, le FC Nantes a encore montré ses limites, incapable de faire basculer un match pourtant à sa portée. Mais du côté des Kita, la ligne semble tracée. Pas question, pour l’instant, de céder à la panique ou de déclencher un énième changement de cap : Kantari conserve la confiance de sa direction, au moins sur le court terme, avec l’idée de laisser du temps à un staff déjà fragilisé par un contexte sportif instable.

Reste que cette patience aura ses limites. Le classement, la dynamique et surtout les prochaines prestations pèseront lourd dans la balance. Au FC Nantes, l’histoire récente a montré que le crédit pouvait fondre très vite. Pour l’heure, Kantari est maintenu. Mais dans un club où l’équilibre est souvent précaire, chaque match devient un examen. Et la marge d’erreur, elle, continue de se réduire.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot