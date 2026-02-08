FC Nantes : une très mauvaise nouvelle frappe Abline

Le FC Nantes va devoir composer sans l’un de ses joueurs les plus influents dans les semaines à venir. Matthis Abline, attaquant phare des Canaris, manquera la réception du Havre AC à la Beaujoire dans deux semaines après avoir reçu son cinquième carton jaune de la saison en Ligue 1. La règle disciplinaire en vigueur prévoit qu’un joueur qui cumule cinq avertissements est automatiquement suspendu pour le match suivant, et Abline se trouve dans cette situation après son avertissement lors de la défaite contre Lyon (0-1).

Le jeune attaquant nantais, qui s’est affirmé comme leur principal atout offensif cette saison, a été l’un des rares éléments constants d’un collectif en difficulté. Abline a déjà inscrit 6 buts et offert 5 passes décisives cette saison, et son absence constituera un sérieux coup dur pour Ahmed Kantari et son staff.

Double absence : Amian aussi suspendu

Nantes ne sera pas seulement privé d’Abline : Kelvin Amian, également averti pour la cinquième fois (en comptant toutes compétitions), sera lui aussi suspendu face au Havre. Cette double sanction prive Nantes de deux titulaires réguliers, à un moment où l’équipe est actuellement barragiste en Ligue 1. Même si l’absence d’Abline est évidemment bien préjudiciable, surtout aux yeux des supporters.

Un “choc” capital pour le maintien ?

Ce match contre Le Havre AC prend des airs de confrontation décisive : les deux équipes se suivent de près au classement de Ligue 1 et l’enjeu du maintien est toujours très présent. Nantes n’a jamais réussi à bien négocier ses chocs du maintien dernièrement, et la réception d’un nouveau concurrent direct ne rassure personne

Privé de deux éléments, Nantes devra trouver d’autres solutions pour créer du danger et marquer des buts. L’incertitude planera sur la composition d’équipe et la stratégie, tant l’absence d’Abline pouvait peser dans la capacité offensive des Jaune et Vert.