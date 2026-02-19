FC Nantes : un proche de Waldemar Kita met un taquet à Franck Haise (Stade Rennais)

À peine intronisé sur le banc du Stade Rennais, Franck Haise a déjà pris un sud en provenance d’un proche du président du FC Nantes, Waldemar Kita.

Franck Haise se retrouve déjà sous les projecteurs… et pas uniquement sur le terrain. Le tout nouvel entraîneur du Stade Rennais a reçu un tacle venu tout droit de Nantes, rappelant que les rivalités bretonnes dépassent largement le cadre sportif.

« L’oseille »

Tout a commencé avec un article de Foot Mercato titré « Franck Haise justifie son choix de revenir à Rennes ». L’ancien coach de l’OGC Nice y expliquait sa décision de rejoindre le SRFC, mettant en avant des considérations sportives et stratégiques. Sur X, Gilles Favard, proche du président Waldemar Kita, n’a pas tardé à réagir : « L’oseille. » Un mot sec, cinglant, qui sous-entend que la motivation principale d’Haise serait financière.

Favard repris de volée

Cette pique n’a évidemment pas laissé les supporters rennais indifférents. Rapidement, la publication a été partagée et commentée sur les réseaux sociaux, certains internautes rappelant à Favard ses échecs passés lorsqu’il était conseiller spécial de Kita sur le recrutement du FC Nantes. Loin de calmer les tensions, le commentaire a même attisé la flamme, les supporters rennais le voyant comme une provocation supplémentaire avant le prochain derby breton au Roazhon Park (2-2 à l’aller). Dans ce climat électrique, chaque mot, chaque geste comptera. Favard a lancé la première salve. À Haise de démontrer qu’il peut transformer cette tension en motivation pour son équipe.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

22/02 : FC Nantes-Le Havre (23e journée de Ligue 1)

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)