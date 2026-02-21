Resté cinq ans au FC Nantes, Pedro Chirivella, qui évolue désormais au Panathinaïkos, qu’il a rejoint l’été dernier, assure que le club canari restera toujours sa maison.

Ce samedi, le média Tribune Nantaise publie une interview du père de Pedro Chirivella. Le milieu de terrain espagnol a quitté le FC Nantes l’été dernier, pour rejoindre le Panathinaïkos, où il a retrouvé plusieurs autres ex-Canaris. On apprend dans l’entretien que l’Espagnol continue de suivre les matches de son ancienne équipe. Mieux : il estime que c’est sa maison, alors qu’il s’est toujours dit supporter de Valence, club de sa ville natale où il a été formé. Une belle performance qui prouve à quel point la Maison Jaune marque les joueurs.

« Nantes restera à jamais sa maison »

« Avec Alban Lafont, ils ont une très bonne relation. Ils ont noué une grande amitié à Nantes et, évidemment, elle ne s’est pas brisée du jour au lendemain. Ils s’entendent vraiment très bien. Clairement, ça a contribué à faciliter leur adaptation en Grèce, pour tous les deux, estime le père du milieu de terrain. Après, je ne connais pas Moussa Sissoko personnellement, mais il me semble que cela s’était bien passé avec lui aussi, car Pedro n’est pas du tout un joueur à problèmes : il s’entend bien avec tout le monde. »

« On tire un bilan très positif de son passage en France. Pedro adore jouer au football, avoir le contrôle du jeu. Il a eu l’opportunité d’aller à Nantes, et d’y jouer presque tous les matchs dans ce rôle lorsqu’il n’était pas blessé. Son expérience là-bas a été très bonne. L’année où ils ont gagné la Coupe de France, c’était sa meilleure période au FC Nantes. En plus de ce trophée, ils avaient fini neuvièmes en championnat. Il garde vraiment un excellent souvenir de cette année-là. D’ailleurs, il continue de soutenir son ancienne équipe. Il regarde toujours les matchs de Nantes à la télévision… et il souffre, parce qu’il voit que c’est toujours la même chose : le club ne décolle pas. Aujourd’hui, si Pedro devait transmettre un message aux supporters nantais, ce serait le suivant : Nantes restera à jamais sa maison. Lui comme moi, on souhaite le meilleur à ses anciens coéquipiers et, surtout, qu’ils sortent vite de cette situation. Ce club mérite mieux que cela. »

