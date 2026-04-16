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FRANCE

FC Nantes : Halilhodzic a dégainé sa méthode miracle dans l’urgence du maintien

Par William Tertrin - 16 Avr 2026, 10:20
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Vahid Halilhodzic lors du déplacement du FC Nantes à Metz.

À l’approche du match entre le FC Nantes et le Stade Brestois, le club a une nouvelle fois décidé d’ouvrir son entraînement au public.

Le FC Nantes a décidé de renouer avec ses supporters à un moment clé de la saison. À deux jours d’un match crucial face au Stade Brestois, le club ouvrira exceptionnellement son entraînement du vendredi matin au public à la Jonelière. Une initiative symbolique dans une période sportive particulièrement tendue pour les Canaris.

Une initiative pour ressouder le groupe et les supporters

Dans un contexte où la lutte pour le maintien reste d’actualité, le FC Nantes cherche à recréer du lien avec son public. La séance ouverte, programmée vendredi à 10h30 au centre sportif de la Jonelière, s’inscrit dans cette volonté de mobilisation générale.

Le club espère ainsi bénéficier d’un soutien populaire fort à l’approche d’un match déterminant contre Brest, équipe solide de Ligue 1 et concurrente directe dans la course au classement.

Halilhodzic mise sur l’union sacrée

Arrivé pour tenter d’apporter un nouvel élan, Vahid Halilhodzic continue d’insister sur l’importance du collectif et de l’engagement. Le technicien bosnien souhaite impliquer les supporters dans ce sprint final, considérant leur rôle comme essentiel dans la dynamique du club.

Cette stratégie s’appuie sur une idée simple : recréer de l’intensité et de la proximité entre les joueurs et le public afin de retrouver de la confiance dans un moment où les résultats restent insuffisants.

Un contexte sportif toujours fragile

Sur le terrain, la situation reste délicate. Malgré quelques progrès dans l’état d’esprit, le FC Nantes peine encore à retrouver le chemin de la victoire, avec une efficacité offensive toujours limitée et deux matchs nuls de suite.

Les récents résultats n’ont pas permis de sortir de la zone dangereuse, et chaque point devient désormais crucial dans la course au maintien. Le match face à Brest apparaît donc comme un tournant potentiel de la fin de saison.

Entre recherche de soutien populaire, pression sportive et urgence au classement, le FC Nantes joue une partie importante de sa saison dans les prochains jours. La séance ouverte au public pourrait être un symbole fort, mais seule la performance face à Brest permettra réellement de juger l’impact de cette initiative.

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