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FRANCE

FC Nantes : un très mauvais présage pour les Canaris avant Brest

Par William Tertrin - 16 Avr 2026, 08:20
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Vahid Halihodzic

Si le FC Nantes reste globalement dominateur face au Stade Brestois à la Beaujoire, un élément récent vient néanmoins semer le doute avant cette nouvelle confrontation.

Ce dimanche, le FC Nantes reçoit le Stade Brestois à la Beaujoire avec un enjeu clair : relancer une dynamique positive avant une série de déplacements périlleux. Et si l’histoire semble largement favorable aux Canaris, les dernières saisons rappellent que Brest n’est plus un adversaire idéal, comme le rappelle Tribune Nantaise.

Sur le long terme, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Depuis 1987, le FC Nantes et le Stade Brestois se sont affrontés à huit reprises en championnat à la Beaujoire. Bilan : six victoires nantaises pour seulement deux succès brestois.

Autrement dit, Nantes a longtemps transformé son stade en véritable forteresse face aux Finistériens. Une tendance qui s’inscrit plus largement dans une statistique impressionnante : les Canaris affichent environ 73 % de victoires à domicile face à Brest sur certaines périodes de référence, l’un de leurs meilleurs ratios contre un adversaire régulier.

Côté buts, la supériorité est également nette : sur les dernières confrontations à Nantes, les Jaune-et-Vert ont marqué bien plus que leurs adversaires, confirmant une tendance à la maîtrise à domicile.

Mais Brest a changé de dimension

Si la tendance historique est favorable au FCN, le présent raconte une autre histoire. Le Stade Brestois a remporté ses deux derniers déplacements à la Beaujoire en championnat, inversant une dynamique longtemps défavorable.

Cette évolution s’explique par la montée en puissance du club breton ces dernières années, désormais solidement installé en Ligue 1 et capable de rivaliser dans des contextes difficiles, y compris à l’extérieur.

Le duel n’est donc plus celui d’une équipe dominée par une autre, mais bien celui de deux clubs capables de se neutraliser selon les périodes.

Un match à fort enjeu pour Nantes

Pour le FC Nantes, cette rencontre arrive à un moment charnière. Avant d’affronter des adversaires de très haut niveau comme le PSG puis un déplacement à Rennes, les Canaris doivent impérativement engranger des points.

Dans un contexte où la confiance est fragile, la Beaujoire redevient un élément clé. Historiquement favorable, elle peut jouer un rôle de relance… à condition de ne pas répéter les erreurs récentes face à Brest.

Un match charnière pour la suite de la saison

Entre tradition et dynamique actuelle, ce FC Nantes – Stade Brestois ressemble à un tournant. Pour les Canaris, il s’agit de remporter une première victoire sous Vahid Halilhodžić face à un adversaire qui ne se laisse plus impressionner.

Pour Brest, l’objectif est clair : continuer à bousculer une statistique longtemps défavorable.

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