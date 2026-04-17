OM : le profil idoine pour remplacer Benatia murmuré à l’oreille de Stéphane Richard

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L’Olympique de Marseille prépare un été décisif. Alors que Stéphane Richard doit prendre officiellement la présidence du club dans les prochaines semaines, un autre dossier majeur occupe déjà les esprits : la nomination du futur directeur du football, appelé à succéder à Mehdi Benatia...

Dans un contexte économique tendu pour le football français, Marseille sait qu’il ne pourra plus multiplier les erreurs de casting ni rivaliser financièrement avec les plus grandes puissances européennes. Pour reconstruire durablement, l’OM devra miser sur une stratégie moderne, ambitieuse et surtout cohérente.

Interrogé sur la situation olympienne par La Provence, Yvan Le Mée, propriétaire de l’agence Scuderia et ancien proche du club, a dressé un portrait très précis du profil recherché. Et son analyse pourrait bien inspirer les futurs dirigeants marseillais.

Un directeur sportif capable de recruter partout dans le monde

Pour Yvan Le Mée, la priorité absolue concerne la cellule de recrutement. L’OM doit changer de dimension et élargir son rayon d’action bien au-delà du marché français.

« Il faut quelqu’un capable de mettre en place ce type de stratégie, qui sait comment ces clubs travaillent et fonctionnent de l’intérieur. Cela passe évidemment par le montage d’une cellule de recrutement importante en prenant le meilleur scout en Espagne, en Italie, en Angleterre, en Allemagne, au Brésil… »

Le message est clair : Marseille doit se structurer comme les clubs les plus performants d’Europe. L’idée serait de bâtir un réseau international de très haut niveau capable d’identifier les talents avant tout le monde.

« Il faut constituer un pool d’une dizaine de recruteurs de très haut niveau qui vont permettre au club de trouver les meilleurs joueurs, aussi bien sur le marché français qu’international. »

Pour un club comme l’OM, incapable de dépenser 60 ou 70 millions d’euros sur un joueur, la seule solution reste l’anticipation.

Le modèle Napoli et Atalanta en exemple

Pour retrouver un équilibre sportif et financier, Yvan Le Mée cite deux références européennes : SSC Napoli et Atalanta BC.

Selon lui, ces clubs ont trouvé la bonne formule : conserver cinq ou six cadres solides, intégrer plusieurs jeunes joueurs à fort potentiel, puis revendre certains éléments avec plus-value.

« Cela permet d’avoir un modèle financier qui évite au propriétaire de perdre des millions d’euros chaque année. »

L’Atalanta est notamment admirée pour sa formation, tandis que Naples brille davantage par son flair sur le marché international. L’OM devrait donc chercher un compromis entre les deux approches.

Autrement dit, Marseille doit recruter intelligemment, mieux valoriser son centre de formation et stabiliser son équipe première avec un socle expérimenté.

Premier League, Arabie saoudite : les marchés à surveiller

Autre point essentiel évoqué : les opportunités de marché. L’OM doit profiter des effectifs surchargés de Premier League et du probable retour de plusieurs joueurs partis en Arabie saoudite.

« Il faut aller sur la Premier League, où il y a beaucoup d’argent et donc beaucoup de joueurs. Tu peux viser un prêt pour apporter une plus-value sportive immédiate sur le terrain à moindre coût. »

Le club marseillais pourrait ainsi cibler des remplaçants de luxe dans les grands clubs anglais, souvent accessibles en prêt avec option d’achat.

Le Mée insiste aussi sur les joueurs susceptibles de revenir d’Arabie saoudite, un marché qui pourrait offrir des profils expérimentés encore compétitifs.

Le futur patron sportif de l’OM déjà attendu

Le successeur de Mehdi Benatia devra donc réunir plusieurs qualités rares : vision stratégique, expertise du marché international, capacité à structurer un réseau de scouts et maîtrise financière.

À Marseille, plus qu’un simple recruteur, c’est un véritable architecte du renouveau qui est recherché.

Avec l’arrivée prochaine de Stéphane Richard, le choix du futur directeur du football sera capital. Car à l’Olympique de Marseille, le prochain mercato pourrait conditionner plusieurs années d’avenir.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)