ASSE : Lucas Stassin prêt à relever un pari fou avant Bastia !

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

L’ASSE vit une fin de saison passionnante. En pleine course à la montée en Ligue 1, les Verts peuvent aussi compter sur la grande forme de Lucas Stassin, devenu l’un des hommes forts de l’attaque stéphanoise. Et avant le déplacement capital sur la pelouse du SC Bastia, une scène captée en coulisses a beaucoup amusé les supporters. Dans le dernier Inside Match Week publié par le club sur YouTube, Julien Le Cardinal a lancé un défi très clair à son coéquipier belge…

Un pari qui pourrait bien motiver encore davantage l’attaquant des Verts.

Le Cardinal promet un resto à Stassin

Toujours dans la bonne humeur, Julien Le Cardinal s’est adressé à Lucas Stassin en attendant un exercice à l’entraînement. Le défenseur central a alors chambré son partenaire sur son total de buts.

« C’est quoi en Belgique, ce ne sont pas des buts ce sont des goals ? T’es à combien de goals, neuf ? Si t’arrives à 15 je te paye le resto, il te reste cinq matchs. »

Une séquence légère, révélatrice de la bonne ambiance qui règne actuellement dans le vestiaire stéphanois. Mais derrière l’humour, le défi est réel : atteindre 15 buts sur la saison dans le sprint final.

Et visiblement, Lucas Stassin a pris le message au sérieux.

Stassin répond déjà sur le terrain

Le week-end dernier face à USL Dunkerque, l’attaquant belge a encore trouvé le chemin des filets. Résultat : son compteur grimpe désormais à 10 réalisations.

Il lui reste donc quatre rencontres pour inscrire cinq buts supplémentaires et gagner son fameux restaurant offert par Julien Le Cardinal.

Au vu de sa dynamique actuelle, le challenge est loin d’être impossible. Lucas Stassin reste en effet sur quatre buts lors de ses cinq derniers matchs de Ligue 2.

Une série qui confirme sa montée en puissance au meilleur moment de la saison.

Bastia, Troyes… un calendrier parfait pour exploser les compteurs

Le timing est idéal pour Saint-Étienne. Avec des matchs décisifs contre Bastia puis Troyes, les Verts auront besoin d’un grand Lucas Stassin pour conserver leur place dans la course à la montée directe.

L’international belge peut également viser un autre objectif personnel : dépasser son total de la saison passée, fixé à 12 buts en Ligue 1.

Avec déjà 10 buts aujourd’hui, il n’est plus qu’à deux unités de faire mieux.

Pour un joueur encore jeune, cette progression montre qu’il prend une nouvelle dimension dans le Forez.

L’ASSE rêve d’un finish en feu

Entre la montée à aller chercher et les objectifs personnels de son attaquant, l’ASSE aborde ce sprint final avec ambition. Lucas Stassin symbolise parfaitement cette dynamique : confiance maximale, efficacité retrouvée et influence grandissante dans le jeu offensif.

Le défi lancé par Julien Le Cardinal a donc tout d’un simple pari entre coéquipiers… mais il pourrait devenir le symbole d’une fin de saison réussie.

Si Stassin atteint les 15 buts et que les Verts montent en Ligue 1, le repas risque d’avoir une saveur toute particulière.