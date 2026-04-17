FC Nantes : Nicolas Usaï pour succéder à Halilhodžić, ça fait débat

Même si la rumeur a rapidement été démentie, est-ce que le nom de Nicolas Usaï serait pertinent pour prendre la succession de Vahid Halilhodžić sur le banc du FC Nantes ? C’est notre débat.

« Un pari risqué, voire contre-productif »

« La piste Nicolas Usaï au FC Nantes peut sembler séduisante sur le papier, mais elle apparaît en réalité assez peu pertinente pour incarner un nouveau projet. Enfin, s’il y en a … Certes, Usaï connaît bien la Ligue 2 et a su maintenir ses équipes, notamment au Pau FC, ce qui peut correspondre à un contexte de relégation. Mais son profil reste celui d’un coach de second plan, avec une expérience limitée au haut niveau et des passages souvent courts, ce qui interroge sur sa capacité à porter un projet ambitieux de remontée immédiate.

Surtout, le FC Nantes a besoin d’un entraîneur capable de redonner une identité forte et de gérer la pression d’un club historique en crise, ce qui dépasse largement le cadre des missions habituelles d’Usaï. Le fait que son nom ne fasse pas l’unanimité, y compris chez certains supporters, illustre bien ce manque d’adhésion autour de sa candidature. Dans un contexte aussi instable, miser sur un profil peu expérimenté au plus haut niveau serait un pari risqué, voire contre-productif, alors que le club aurait plutôt intérêt à se tourner vers un technicien plus confirmé et légitime ».

William TERTRIN

« Pas emballant »

« Honnêtement, cette piste ne m’emballe pas. Usaï a fait du bon, boulot à Pau, et je n’ai d’ailleurs pas très bien cerné pourquoi les dirigeants l’avaient poussé vers la sortie, mais de là à ce qu’il prenne la relève d’Halilhodzic au FC Nantes…

Je trouve qu’Usaï n’a pas assez de références. Il connaît la L2, certes, mais il n’a jamais eu l’occasion de coacher une équipe de la dimension du FC Nantes, n’y de jouer dans un club de ce standing. Non. Perso, je trouve que les Canaris méritent mieux. Je peux me tromper évidemment, mais pour moi, Usaï, cela sonne un peu comme Kantari. Pour reconstruire, je préfèrerais voir le FCN miser sur un coach du cru, qui a l’ADN, qui connait parfaitement le club et ses besoins. Un Aristouy, par exemple. Et quitte à aller chercher un spécialiste de la Ligue 2, je miserais plutôt sur un Olivier Dall’Oglio, dont j’ai pu mesurer de près la qualité du travail il y a deux ans avec l’ASSE. »

Laurent HESS