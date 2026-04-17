ASSE : Bernauer revient, Annan sort… et l’avenir s’obscurcit pour Ferreira et Tardieu

L’AS Saint-Étienne aborde un week-end décisif dans la course à la montée en Ligue 1. Les Verts se déplacent sur la pelouse du SC Bastia avec l’objectif clair de conserver leur place parmi les deux premiers. À l’approche de ce rendez-vous capital, Philippe Montanier a dévoilé un groupe riche en enseignements. Le retour surprise de Maxime Bernauer contraste avec la sortie d’Ebenezer Annan et l’absence persistante de João Ferreira. Mais au-delà de Bastia, ces choix interrogent aussi sur l’avenir de plusieurs joueurs, notamment Florian Tardieu.

Bernauer regagne du terrain, Annan recule

Bonne nouvelle pour l’ASSE : Maxime Bernauer signe son retour dans le groupe après une longue absence liée à des soucis physiques.

Polyvalent, capable d’évoluer en défense centrale ou dans des rôles plus hybrides, l’ancien Bordelais représente une option précieuse pour le sprint final. Sa convocation montre que le staff compte sur lui au moment où l’expérience peut peser lourd.

Ce retour se fait toutefois au détriment d’Ebenezer Annan, qui sort du groupe.

Un signal peu encourageant pour le jeune joueur, alors que les opportunités se raréfient à mesure que la saison approche de son terme. Dans la lutte pour la montée, Montanier semble désormais privilégier les profils jugés les plus fiables immédiatement.

Ferreira toujours hors groupe

Autre enseignement fort : João Ferreira n’a pas été retenu, alors même que Philippe Montanier avait expliqué en conférence de presse que le Portugais était redevenu opérationnel. « Bernauer et Ferreira sont en pleine forme. Ils sont sélectionnables », avait-il dit.

Cette absence interroge. Si le joueur est apte physiquement mais reste hors du groupe, cela signifie que la hiérarchie s’est durcie à son poste.

À ce stade de la saison, chaque convocation envoie un message. Et pour Ferreira, il semble clair que sa place dans la rotation s’est nettement fragilisée.

Le latéral pourrait donc vivre une fin de saison secondaire, sauf retournement de situation ou blessure dans le secteur défensif.

Tardieu vers une fin discrète à Saint-Étienne ?

Le cas Florian Tardieu suscite aussi de vraies questions. Blessé au mollet, le milieu de terrain n’a toujours pas repris l’entraînement collectif, et le calendrier devient très serré.

Philippe Montanier a d’ailleurs laissé planer le doute :

« Florian évolue bien mais il n’a pas encore repris l’entraînement collectif et la fin de saison approche. »

Une phrase lourde de sens. À quelques journées du terme, le timing semble défavorable à un retour rapide.

En fin de contrat, Tardieu pourrait donc avoir disputé son dernier match sous le maillot vert le 28 février dernier face au Pau FC (3-0).

À bientôt 34 ans, l’ancien Troyen arrive à un moment charnière de sa carrière, tandis que l’ASSE prépare déjà son avenir.