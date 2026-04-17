Real Madrid Mercato : 5 pistes déjà activées pour remplacer Arbeloa, deux anciens coachs de l’OM et du PSG ciblés

Le Real Madrid CF prépare peut-être un nouveau séisme en interne. Selon les révélations d’El Mundo, l’avenir de Álvaro Arbeloa sur le banc madrilène serait fortement compromis après l’élimination prématurée du club en Ligue des champions de l’UEFA contre le FC Bayern Munich. Le président Florentino Pérez n’aurait pas du tout apprécié cette sortie précoce sur la scène européenne. Fidèle à sa réputation, le patron merengue aurait déjà commencé à explorer plusieurs options prestigieuses pour relancer la machine dès la saison prochaine…

Cinq noms ressortent avec insistance : Jürgen Klopp, Didier Deschamps, Mauricio Pochettino, José Mourinho et Lionel Scaloni.

Un casting XXL, à la hauteur des ambitions du Real Madrid.

Klopp, Mourinho, Deschamps : des profils taillés pour Madrid

Parmi les pistes citées, celle menant à Jürgen Klopp intrigue particulièrement. Libre depuis la fin de son aventure avec Liverpool FC, l’Allemand dispose d’une aura mondiale et d’une expérience immense du très haut niveau. Son style intense, son charisme et sa capacité à reconstruire des effectifs en feraient un candidat naturel pour ouvrir un nouveau cycle à Madrid.

Autre nom qui fait rêver une partie des supporters : José Mourinho. Déjà passé par la Maison Blanche entre 2010 et 2013, le Portugais garde une relation forte avec le club et connaît parfaitement l’environnement madrilène. Aujourd’hui en poste à SL Benfica, un retour du “Special One” aurait forcément un impact médiatique colossal.

Didier Deschamps figure également dans cette short-list. L’actuel sélectionneur de l’Équipe de France de football possède un CV impressionnant, entre sacre mondial et culture absolue de la gagne. Ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, il incarne la rigueur et l’exigence, deux qualités toujours recherchées à Madrid.

Deux anciens coachs de Ligue 1 très observés

Le football français est décidément bien représenté dans cette liste. Mauricio Pochettino, ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, reste très coté sur le marché international. Son expérience à Tottenham Hotspur FC et au PSG plaide pour lui, tout comme sa réputation de bâtisseur.

Actuellement à la tête de l’Équipe des États-Unis de football, l’Argentin disputera la prochaine Coupe du Monde de la FIFA 2026. Son avenir pourrait toutefois rapidement évoluer après la compétition.

Lionel Scaloni complète la liste. Le sélectionneur de l’Équipe d’Argentine de football bénéficie d’une cote exceptionnelle depuis son titre mondial. Plus discret médiatiquement, il impressionne par sa gestion humaine et sa capacité à fédérer un vestiaire de stars.

Arbeloa sous pression, Florentino prépare déjà la suite

Même si aucune décision officielle n’a été annoncée, la simple apparition de ces cinq noms montre que la situation d’Álvaro Arbeloa est fragilisée. Au Real Madrid, les éliminations européennes laissent rarement de la place à la patience, surtout lorsque Florentino Pérez estime que le club doit repartir immédiatement vers les sommets.

Le président madrilène sait que la prochaine saison sera stratégique. Entre renouvellement d’effectif, attentes immenses des supporters et pression permanente des résultats, le choix du futur entraîneur sera capital.

Klopp pour lancer une révolution, Mourinho pour un retour choc, Deschamps pour la culture de la gagne, Pochettino pour un projet moderne ou Scaloni pour miser sur la fraîcheur : toutes les options restent ouvertes.

Une chose semble certaine : au Real Madrid CF, un été agité se prépare déjà.