Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Au FC Nantes, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, six renforts sont d’ores et déjà assurés de renforcer l’effectif au prochain mercato estival.

Ça bouge déjà en coulisses à la Jonelière. Alors que la saison n’est pas encore terminée, le FC Nantes a déjà sécurisé l’arrivée de six renforts pour le prochain mercato estival. Une situation particulière, marquée par des retours de prêts et des choix déjà actés en interne par la direction nantaise, qui anticipe un été décisif pour la reconstruction de l’effectif.

Six retours déjà confirmés dans le projet nantais

Le FC Nantes n’a pas attendu l’ouverture officielle du mercato pour dessiner les contours de son groupe pour la saison prochaine. Plusieurs joueurs actuellement prêtés vont revenir dans l’effectif nantais et sont considérés comme des renforts à part entière dans la rotation. Sont concernés : Alban Lafont, actuellement au Panathinaïkos, Jean-Kévin Duverne, prêté à La Gantoise, Lamine Diack, en Suisse à Sion, Gomes, prêté au Mans, Yassine Benhattab du côté de Reims, ainsi que Dabo, qui évolue à Paris 13 Atletico.

Des profils variés, issus de contextes différents, mais qui auront tous une carte à jouer au moment de la reprise estivale. Pour certains, il s’agira d’un retour attendu dans un club où ils ont déjà eu un rôle à jouer. Pour d’autres, c’est une véritable relance qui s’annonce dans un effectif en pleine évolution.

Une reconstruction déjà enclenchée au FC Nantes

Cette vague de retours ne doit rien au hasard. Le FC Nantes prépare une intersaison charnière, avec l’objectif de clarifier un effectif qui a souffert d’irrégularité ces dernières saisons. Les dirigeants nantais veulent éviter une refonte totale, mais plutôt injecter des profils déjà sous contrat et mieux exploiter les ressources internes.

Dans ce contexte, ces six joueurs représentent une base de travail importante. Ils permettent au club de limiter les dépenses immédiates sur le marché, tout en offrant des solutions supplémentaires dans plusieurs secteurs de jeu. Entre expérience, jeunesse et profils en développement, l’équilibre recherché reste fragile mais assumé.

Des situations individuelles très différentes

Tous ces retours ne se valent pas dans les plans sportifs. Alban Lafont, même s’il sort d’un prêt à l’étranger, conserve un statut particulier en raison de son expérience et de son vécu au plus haut niveau en Ligue 1. Son cas sera l’un des plus suivis de l’été.

D’autres comme Jean-Kévin Duverne ou Lamine Diack auront davantage besoin de convaincre le staff technique lors de la préparation estivale. Leur retour s’apparente à une seconde chance dans un projet où la concurrence sera forte.

Une stratégie Kita sous contrainte mais calculée

Pour les profils plus jeunes comme Yassine Benhattab ou Dabo, l’enjeu sera différent : franchir un cap, s’imposer dans la rotation et montrer qu’ils peuvent exister dans un club qui joue régulièrement sa survie en Ligue 1 ou qui sera amené à remonter en cas de relégation en Ligue 2.

La stratégie du FC Nantes s’inscrit aussi dans une logique économique bien connue autour de la famille Kita. Plutôt que de multiplier les investissements sur le marché, le club cherche à optimiser son effectif en valorisant les actifs déjà sous contrat. Cette approche permet de garder une certaine maîtrise financière tout en préparant une saison où les erreurs de casting seront à éviter. Le mercato nantais s’annonce donc à la fois prudent et opportuniste, avec l’idée de transformer ces retours en véritables solutions sportives.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)