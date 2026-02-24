Administrateur du FC Nantes, Alexander Raingold a un frère travaillant au Paris FC. Et qui est à l’origine de la venue d’Antoine Kombouaré chez le promu…

Si l’arrivée d’Antoine Kombouaré au Paris FC a pu surprendre, elle n’est pas le fruit du hasard. Non, le Kanak n’a pas été succédé à Stéphane Gilli pour assurer le maintien puisque celui-ci est en bonne voie avec six points d’avance sur Auxerre et Nantes. Il n’a évidemment pas été nommé non plus pour son projet de jeu puisque celui-ci, fait de défense solide et de longs ballons, a fini par lasser le public de la Beaujoire, tout en montrant ses limites partout où il est passé. En réalité, si Kombouaré a été retenu par le Paris FC c’est parce qu’il est bien vu par deux frères, l’un travaillant au FC Nantes, l’autre chez le promu !

Les frères Raingold en place au FCN et au PFC

En début d’après-midi, Romain Molina a écrit sur X : « Au Paris FC, le directeur sportif Marco Neppe s’est rapproché d’un ami d’Antoine Arnault, Raphaël Raingold, qui n’a pas de rôle officiel mais qui a de l’influence. Ce même Raphaël qui est très proche de Harold Ichbia de Clasico (on comprend mieux l’intérêt soudain pour Stassin cet été et la fortune dépensée pour Zabi à Reims vu que Clasico avait un mandat) ». Emmanuel Merceron lui a alors demandé : « Raphaël Raingold a-t-il un lien avec Alexander Raingold, fraichement nommé administrateur du FC Nantes ? ». Le journaliste d’investigation a répondu : « C’est son frère. Ce qui explique en partie la venue de Kombouaré aussi… ».

Des liens inattendus mais solides unissent donc désormais le FC Nantes et le Paris FC. Ce qui pourrait favoriser une grosse vente pour la Maison Jaune, par exemple Matthis Abline, qui avait été à deux doigts de rejoindre Moses Simon chez le promu l’été dernier. Ce qui serait idéal, c’est que l’autoroute fonctionne dans les deux sens et que des joueurs du PFC rejoignent le FCN…

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)