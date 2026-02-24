À LA UNE DU 24 FéV 2026
[14:40]ASSE Mercato : qui est Jacob Newman, la toute nouvelle recrue des Verts ?
[14:20]OM Mercato : c’est confirmé pour Boudaoui (OGC Nice), il a déjà pris sa décision pour son avenir cet été !
[14:00]FC Nantes : c’est confirmé pour Kantari, pas pour Kombouaré !
[13:40]Stade Rennais : Beye balayé, les 3 premiers effets dévastateurs de la méthode Haise  
[13:16]FC Barcelone Mercato : Pedri rêve d’un crack du Real Madrid !
[13:01]OM : pluie de bonnes nouvelles pour Beye avant l’OL ! 
[12:45]ASSE Mercato : clap de fin pour Florian Tardieu ?
[12:30]PSG : une histoire de viol présumé rattrape Hakimi !
[12:16]PSG Mercato : après Haaland, l’émir du Qatar fait une folie pour Mané ! 
[12:00]Stade Rennais Mercato : Pinault offre à Haise le successeur de Jacquet, le PSG le connaît déjà !
FC Nantes, OM Mercato : les deux clubs ont laissé filer un top buteur de la décennie !

Par Bastien Aubert - 24 Fév 2026, 11:50
💬 Commenter
Ayoub El Kaabi (Olympiakos)
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Cité à l’OM et au FC Nantes au mercato, Ayoub El Kaabi (32 ans) s’est fait une place dans la légende du football. 

Le regret peut piquer. Ayoub El Kaabi, cité lors des derniers mercatos à OM et au FC Nantes, s’impose désormais comme l’un des meilleurs attaquants internationaux de la décennie. L’IFFHS (Fédération internationale de l’histoire et des statistiques du football) vient de publier son classement des buteurs mondiaux de la troisième décennie du XXIe siècle, et le Marocain se hisse à la 9e place mondiale avec 50 réalisations entre 2021 et 2025.

El Kaabi dans le Top 10 mondial des buteurs 

Ces réalisations sont comptabilisées uniquement en compétitions continentales et internationales reconnues par la FIFA et les confédérations, hors championnats nationaux. Avec 29 buts inscrits en compétitions continentales pour son club et 21 avec la sélection nationale marocaine, El Kaabi confirme son instinct de buteur et sa capacité à peser dans les grands rendez-vous. À 32 ans, il rejoint donc le cercle très fermé des stars mondiales, aux côtés de géants tels qu’Erling Haaland (91 buts), Kylian Mbappé (85), Harry Kane (82), Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou encore Robert Lewandowski.

Où sont les goleadors à l’OM et au FC Nantes ?

Pour le FC Nantes et l’OM, c’est une occasion manquée. Deux clubs qui ont vu passer sous leurs radars un attaquant décisif, capable de transformer un match et d’affirmer son influence sur la scène internationale. Le profil d’El Kaabi, malgré ses 32 ans, illustre parfaitement le niveau d’excellence qu’ils auraient pu intégrer à leur effectif et qui désormais brille sur d’autres terrains. Son ascension rappelle que dans le football moderne, anticiper les talents et sécuriser les bons profils peut faire la différence entre une équipe compétitive et un regret historique.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France

