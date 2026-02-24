OM : on sait pourquoi Nnadi est écarté à Marseille

Recruté par l’OM au mercato hivernal, Tochukwu Nnadi (22 ans) n’a pas encore disputé la moindre minute sous le maillot marseillais. Voici pourquoi.

Ça intrigue et ça agace certains supporters. Pourquoi Tochukwu Nnadi ne joue-t-il pas avec l’OM ? Pourquoi cette mise en tribunes alors que le club cherche parfois des solutions ? La réponse est désormais claire.

Une décision assumée du staff de l’OM

Selon La Minute OM, le message est limpide : « La situation de Nnadi peut surprendre, mais ce n’est en aucun cas une sanction. La mise en tribunes du joueur est une décision du staff. Il y a des choix à faire. C’est avant tout un jeune joueur, et le contexte actuel n’est pas propice à le jeter dans le grand bain. Il doit être préservé : son profil plaît beaucoup par son originalité. Il aura son heure, tôt ou tard. L’objectif est de protéger le joueur et de ne pas le lancer trop vite surtout quand on regarde les résultats actuels. » Voilà. Pas de conflit. Pas de punition. Pas de problème disciplinaire. Un choix sportif. Point.

Le contexte marseillais pèse lourd

À Marseille, rien n’est neutre. Le maillot est lourd. L’environnement aussi. Sous la direction de Roberto De Zerbi, l’OM est en pleine phase de construction. Les résultats sont scrutés. Chaque point compte. Chaque erreur se paie cash. Dans ce climat, lancer un jeune joueur peut être à double tranchant. Soit il explose. Soit il se brûle. Et le staff ne veut pas prendre ce risque. Ce qui est intéressant, c’est que Nnadi ne laisse personne indifférent. Son profil plaît. Son originalité est appréciée en interne.

La patience comme stratégie

Nnadi n’est pas un joueur mis de côté parce qu’il ne correspond pas au projet. Au contraire. Mais il reste un jeune joueur. Et dans une période où l’OM cherche avant tout de la stabilité, l’idée est claire : ne pas le jeter dans le grand bain trop tôt. Le message envoyé est presque rassurant. Nnadi aura son heure. Tôt ou tard. L’objectif est de le protéger. De le faire grandir. De ne pas griller une cartouche dans un contexte instable. À Marseille, le timing est tout. Et pour Nnadi, ce n’est simplement pas encore le bon moment. Mais qu’on se le dise : ce dossier n’est pas une mise à l’écart. C’est un pari sur l’avenir de l’OM.

La situation de Nnadi peut surprendre, mais ce n’est en aucun cas une sanction. La mise en tribunes du joueur est une décision du staff. Il y a des choix à faire. C’est avant tout un jeune joueur, et le contexte actuel n’est pas propice à le jeter dans le grand bain. Il doit être… https://t.co/LcSwjILtFx — La Minute OM (@LaMinuteOM_) February 22, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France