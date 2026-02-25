Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

But! Nantes a publié un sondage qui en dirait long sur l’après d’Ahmed Kantari sur le banc du FC Nantes.

Qui pour l’après Ahmed Kantari ? Si le technicien marocain a gagné du répit après la victoire du FC Nantes contre Le Havre, dimanche à la Beaujoire (2-0), But! Nantes s’est projeté sur le plus long terme en publiant un sondage auprès des supporters des Canaris pour connaître leur favori en cas de départ.

Dupraz est loin d’être dernier !

Sans surprise, les résultats montrent que Pierre Aristouy recueille 53 % des suffrages, tandis que Pascal Dupraz séduit 12,1 % des supporters du FC Nantes. Will Still arrive à 28,8 %, Éric Chelle ferme la marche avec 6,1 %. Malgré son score inférieur à Aristouy, l’ancien coach de l’ASSE bénéficie donc d’un noyau de supporters convaincu par son expérience et sa capacité à redynamiser des équipes en difficulté.

Aristouy reste largement favori au FC Nantes

Son passé à Toulouse et à l’Évian TG inspire confiance à ceux qui souhaitent un entraîneur capable de relever des défis rapidement. Le sondage montre aussi que Chelle est loin derrière mais l’enseignement principal est qu’Aristouy a conservé une belle cote de confiance auprès des supporters du FC Nantes après son départ forcé fin 2023. Le technicien de 46 ans est aujourd’hui sans club et surveille le marché.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)