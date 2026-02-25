À LA UNE DU 25 FéV 2026
[22:06]RC Lens Mercato : Risser associé à un départ cet été, l’OM complètement balayé !
[21:40]Real Madrid : une terrible nouvelle sur Mbappé gâche le match contre Benfica
[21:14]OM Mercato : Longoria a laissé filer le coup du siècle, Luis Enrique en rêvait au PSG !
[20:40]ASSE : Duffus a mis la pression à Stassin et Montanier, les supporters lui répondent cash !
[20:05]PSG – AS Monaco : les compos de Luis Enrique et Pocognoli sont connues
[20:00]FC Nantes : les supporters nomment le successeur de Kantari, Dupraz a ses partisans ! 
[19:31]Real Madrid : la compo d’Arbeloa pour affronter Benfica, le remplaçant de Mbappé est connu
[19:24]Real Madrid : après son dérapage devant Vinicius, Prestianni (Benfica) a encore pété les plombs
[19:08]RC Lens Mercato : c’est signé pour cette prolongation très attendue (officiel)
[18:54]Stade Rennais : Franck Haise a encore relancé la connexion avec le RC Lens
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : les supporters nomment le successeur de Kantari, Dupraz a ses partisans ! 

Par Bastien Aubert - 25 Fév 2026, 20:00
💬 Commenter
Pascal Dupraz
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

But! Nantes a publié un sondage qui en dirait long sur l’après d’Ahmed Kantari sur le banc du FC Nantes. 

Qui pour l’après Ahmed Kantari ? Si le technicien marocain a gagné du répit après la victoire du FC Nantes contre Le Havre, dimanche à la Beaujoire (2-0), But! Nantes s’est projeté sur le plus long terme en publiant un sondage auprès des supporters des Canaris pour connaître leur favori en cas de départ.

Dupraz est loin d’être dernier ! 

Sans surprise, les résultats montrent que Pierre Aristouy recueille 53 % des suffrages, tandis que Pascal Dupraz séduit 12,1 % des supporters du FC Nantes. Will Still arrive à 28,8 %, Éric Chelle ferme la marche avec 6,1 %. Malgré son score inférieur à Aristouy, l’ancien coach de l’ASSE bénéficie donc d’un noyau de supporters convaincu par son expérience et sa capacité à redynamiser des équipes en difficulté. 

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Aristouy reste largement favori au FC Nantes

Son passé à Toulouse et à l’Évian TG inspire confiance à ceux qui souhaitent un entraîneur capable de relever des défis rapidement. Le sondage montre aussi que Chelle est loin derrière mais l’enseignement principal est qu’Aristouy a conservé une belle cote de confiance auprès des supporters du FC Nantes après son départ forcé fin 2023. Le technicien de 46 ans est aujourd’hui sans club et surveille le marché.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot