

À la Beaujoire, une simple douleur à la cuisse a offert bien plus qu’un arrêt de jeu. Anthony Lopes (35 ans) a permis à plusieurs joueurs de rompre le jeûne en plein match. Une scène rare. Presque malicieuse.

Il s’est allongé et tout s’est arrêté. À la 74e minute du match entre le FC Nantes et le Le Havre AC (2-0), Anthony Lopes s’est écroulé dans sa surface, se tenant l’arrière de la cuisse gauche. Les soigneurs sont entrés. Les regards se sont tournés vers le gardien. Mais l’essentiel se passait ailleurs. Devant les bancs.

Pendant ces longues minutes d’interruption, Ouest-France a noté que les joueurs de confession musulmane ont pu se restaurer. Le soleil venait de se coucher. Le jeûne du ramadan pouvait être rompu. Une gorgée d’eau. Une datte. Un geste simple, mais crucial après plus de douze heures sans boire ni manger.

« S’il souriait, c’est que ça allait »

Et puis Lopes s’est relevé. Sans gêne apparente. Difficile de ne pas s’interroger sur le timing parfait de cette « alerte » musculaire. Devant les micros, le portier portugais du FC Nantes a rassuré sur son état physique, avec un sourire en coin qui en disait long.

Son entraîneur, Ahmed Kantari, a lui aussi glissé un message clair : « S’il souriait, c’est que ça allait. Il y a le ramadan mais on a aussi des joueurs qui font le carême. Youssef El Arabi jeûnait aujourd’hui et, pourtant, vous l’avez vu courir comme un lapin pendant 95 minutes. Je pense qu’il n’a pas besoin de se justifier, il a donné une réponse sur le terrain. »

La LFP ne prévoir aucun arrêt de jeu pour motif religieux

Un clin d’œil assumé. Car le règlement est strict. La LFP ne prévoit aucun arrêt de jeu pour motif religieux. Les joueurs pratiquants doivent donc s’adapter. Trouver des solutions. Composer avec le cadre. À la Beaujoire, la solidarité a peut-être pris la forme d’une cuisse soudainement douloureuse.

Un geste discret. Un moment humain. Et une scène qui rappelle que, derrière l’intensité du football professionnel, il y a aussi des convictions, du respect… et parfois un peu d’astuce.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)