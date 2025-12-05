PSG Mercato : Bouaddi prolonge au LOSC et dévoile ses grandes ambitions !

Coup de tonnerre pour la pépite Ayyoub Bouaddi. Pisté par le PSG, le jeune milieu prolonge au LOSC ce vendredi soir.

Expulsé lors de la victoire de Lille au Havre (1-0) dimanche, Ayyoub Bouaddi a écopé d’une suspension de deux matches ferme, mercredi. Le milieu du LOSC est donc absent pour le match des Dogues ce soir contre l’OM en Ligue 1. Mais Bouaddi est bien présent au stade et alors que la rumeur faisait état d’un possible transfert au PSG dès cet hiver et un prêt au LOSC pour la fin de saison, les Dogues viennent de régaler leurs supporters en annonçant sa prolongation.

Bouaddi a prolongé au LOSC jusqu’en 2029

Le joueur de 18 ans a prolongé son contrat jusqu’en juin 2029. « Je suis très content, a-t-il commenté sur beIN. Je suis très fier. Le LOSC m’a beaucoup donné et est un club ambitieux. On a une Ligue des champions à aller chercher ». Des propos qui laissent entendre que Bouaddi ne se voit ni au PSG ni ailleurs lors de la deuxième partie de la saison.

Selon RMC, Arsenal fonce aussi sur Bouaddi, et Chelsea est également sur les rangs. Les deux clubs londoniens seraient disposés à proposer autour de 45 M€ pour faire venir l’international Espoirs français cet hiver. « Le directeur sportif des Gunners, Andrea Berta, a même déjà pris contact avec l’entourage du joueur et il aimerait aller vite, conscient que la concurrence sera de plus en plus rude sur le dossier », croit savoir RMC, qui glisse que les deux clubs de Manchester et Liverpool gardent un œil sur le joueur. Mais de son côté, le LOSC souhaite garder son joueur cet hiver et demanderait plus de 50 M€ l’été prochain pour envisager son transfert.