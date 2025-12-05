PSG Mercato : le LOSC a fixé le tarif pour Bouaddi, deux cadors anglais passent à l’attaque !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

PSG Mercato : le LOSC a fixé le tarif pour Bouaddi, deux cadors anglais passent à l’attaque !

PSG Mercato : le LOSC a fixé le tarif pour Bouaddi, deux cadors anglais passent à l’attaque !
Laurent Hess
5 décembre 2025

Ciblé par le PSG, le milieu du LOSC Ayyoub Bouaddi ne devrait pas rejoindre la capitale cet hiver. Et le PSG devra mettre le paquet pour se l’offrir cet été…

Expulsé lors de la victoire de Lille au Havre (1-0) dimanche, Ayyoub Bouaddi a écopé d’une suspension de deux matches ferme, mercredi. Mais si le milieu du LOSC est à la une des médias en cette fin de semaine, c’est plutôt dans la rubrique Mercato. Et celle du PSG, qui le convoite. Il y a quelques jours, une rumeur faisait état d’un possible transfert de Bouaddi au PSG dès cet hiver et un prêt au LOSC pour la fin de saison. Mais RMC rebondit sur le dossier et explique qu’un transfert de la pépite n’interviendra pas avant l’issue de la saison.

Chelsea et Arsenal veulent aussi Bouaddi

Selon le média, Arsenal fonce sur Bouaddi, et Chelsea est également sur les rangs. Les deux clubs londoniens seraient disposés à proposer autour de 45 M€ pour faire venir l’international Espoirs français cet hiver. « Le directeur sportif des Gunners, Andrea Berta, a même déjà pris contact avec l’entourage du joueur et il aimerait aller vite, conscient que la concurrence sera de plus en plus rude sur le dossier », croit savoir RMC, qui glisse que les deux clubs de Manchester et Liverpool gardent un œil sur le joueur. De son côté, le LOSC souhaite garder son joueur cet hiver et espère même le prolonger. Les négociations sont en cours pour deux ans supplémentaires, soit jusqu’en 2029. Olivier Létang, président du club nordiste, demanderait plus de 50 M€ l’été prochain pour envisager de faire partir le joueur de 18 ans.

Ligue 1LOSCMercatoPremier LeaguePSG
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

PSG Mercato : le LOSC a fixé le tarif pour Bouaddi, deux cadors anglais passent à l’attaque !
Ligue 1...

PSG Mercato : le LOSC a fixé le tarif pour Bouaddi, deux cadors anglais passent à l’attaque !

Par Laurent Hess
PSG – Stade Rennais  : la guerre des goals agace Luis Enrique, le traitement médiatique d’Habib Beye aussi !
Ligue 1...

PSG – Stade Rennais  : la guerre des goals agace Luis Enrique, le traitement médiatique d’Habib Beye aussi !

Par Laurent Hess
FC Nantes : Waldemar Kita prêt à saisir une opportunité XXL pour un buteur de Ligue 1 ?
FC Nantes...

FC Nantes : Waldemar Kita prêt à saisir une opportunité XXL pour un buteur de Ligue 1 ?

Par Louis Chrestian
ASSE : Horneland a un petit chouchou chez les Verts, un cadre balance tout !
ASSE...

ASSE : Horneland a un petit chouchou chez les Verts, un cadre balance tout !

Par Laurent Hess
Stade Rennais : De cible à génie, Habib Beye adoubé par Luis Enrique !
Stade Rennais...

Stade Rennais : De cible à génie, Habib Beye adoubé par Luis Enrique !

Par Louis Chrestian
OM : Une offre XXL en approche pour le capitaine Balerdi ?
Mercato...

OM : Une offre XXL en approche pour le capitaine Balerdi ?

Par Louis Chrestian
Adil Rami balance un ancien joueur de l’OM et de Nice auteur d’insultes racistes !
OGC Nice...

Adil Rami balance un ancien joueur de l’OM et de Nice auteur d’insultes racistes !

Par Louis Chrestian
OL : Un renfort attendu comme une recrue… déjà à l’infirmerie !
OL...

OL : Un renfort attendu comme une recrue… déjà à l’infirmerie !

Par Louis Chrestian
Daniel Riolo allume Jonathan Clauss… mais un ancien du RC Lens vole à son secours !
OGC Nice...

Daniel Riolo allume Jonathan Clauss… mais un ancien du RC Lens vole à son secours !

Par Louis Chrestian
RC Lens : un départ presque acté au milieu, la piste se referme pour l’ASSE
ASSE...

RC Lens : un départ presque acté au milieu, la piste se referme pour l’ASSE

Par Louis Chrestian
FC Barcelone : un top buteur en approche… et ce n’est ni Harry Kane ni Julián Álvarez !
FC Barcelone...

FC Barcelone : un top buteur en approche… et ce n’est ni Harry Kane ni Julián Álvarez !

Par Louis Chrestian
ASSE Mercato : le Pedri de la Ligue 2 chez les Verts, c’est validé !
ASSE...

ASSE Mercato : le Pedri de la Ligue 2 chez les Verts, c’est validé !

Par Laurent Hess
PSG Mercato : le FC Barcelone officialise une signature, Luis Enrique s’étrangle !
FC Barcelone...

PSG Mercato : le FC Barcelone officialise une signature, Luis Enrique s’étrangle !

Par Laurent Hess
OM : l’avenir de Benjamin Pavard en suspens, la piste Joël Ordonez déjà refermée ?
OM...

OM : l’avenir de Benjamin Pavard en suspens, la piste Joël Ordonez déjà refermée ?

Par Louis Chrestian
Stade Rennais : Blas sur le départ ? Un des meilleurs joueurs de Ligue 1 ciblé pour le remplacer !
Mercato...

Stade Rennais : Blas sur le départ ? Un des meilleurs joueurs de Ligue 1 ciblé pour le remplacer !

Par Louis Chrestian
Jérémie Boga (OGC Nice)
Mercato...

Mercato : l’OM doit-il foncer sur Jérémie Boga (OGC Nice) ?

Par Bastien Aubert
PSG : la guerre des goals embrase le vestiaire parisien !
Ligue 1...

PSG : la guerre des goals embrase le vestiaire parisien !

Par Laurent Hess
Et si l’ASSE profitait du chaos à Nice pour frapper un double coup ?
ASSE...

Et si l’ASSE profitait du chaos à Nice pour frapper un double coup ?

Par Louis Chrestian
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Kita doit-il attendre le Mercato pour trancher l’avenir de Castro ?

Par Bastien Aubert
OM : Un buteur de Manchester United pour succéder à Pierre-Emerick Aubameyang ?
Mercato...

OM : Un buteur de Manchester United pour succéder à Pierre-Emerick Aubameyang ?

Par Louis Chrestian
Joao Ferreira (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : un flop estival de Kilmer Sports est devenu « in supportable » ! 

Par Bastien Aubert
OM : Après Gouiri, Marseille veut un autre joueur du Stade Rennais !
Mercato...

OM : Après Gouiri, Marseille veut un autre joueur du Stade Rennais !

Par Louis Chrestian
Kylian Mbappé (Real Madrid)
Compétitions...

FC Barcelone : Mbappé l’arrête net, Nicki Nicole a relancé Yamal ! 

Par Bastien Aubert
Le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita, avant un match.
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : le vestiaire commence à se rebeller, les Kita priés d’agir cet hiver

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet