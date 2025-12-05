PSG Mercato : le LOSC a fixé le tarif pour Bouaddi, deux cadors anglais passent à l’attaque !

Ciblé par le PSG, le milieu du LOSC Ayyoub Bouaddi ne devrait pas rejoindre la capitale cet hiver. Et le PSG devra mettre le paquet pour se l’offrir cet été…

Expulsé lors de la victoire de Lille au Havre (1-0) dimanche, Ayyoub Bouaddi a écopé d’une suspension de deux matches ferme, mercredi. Mais si le milieu du LOSC est à la une des médias en cette fin de semaine, c’est plutôt dans la rubrique Mercato. Et celle du PSG, qui le convoite. Il y a quelques jours, une rumeur faisait état d’un possible transfert de Bouaddi au PSG dès cet hiver et un prêt au LOSC pour la fin de saison. Mais RMC rebondit sur le dossier et explique qu’un transfert de la pépite n’interviendra pas avant l’issue de la saison.

Chelsea et Arsenal veulent aussi Bouaddi

Selon le média, Arsenal fonce sur Bouaddi, et Chelsea est également sur les rangs. Les deux clubs londoniens seraient disposés à proposer autour de 45 M€ pour faire venir l’international Espoirs français cet hiver. « Le directeur sportif des Gunners, Andrea Berta, a même déjà pris contact avec l’entourage du joueur et il aimerait aller vite, conscient que la concurrence sera de plus en plus rude sur le dossier », croit savoir RMC, qui glisse que les deux clubs de Manchester et Liverpool gardent un œil sur le joueur. De son côté, le LOSC souhaite garder son joueur cet hiver et espère même le prolonger. Les négociations sont en cours pour deux ans supplémentaires, soit jusqu’en 2029. Olivier Létang, président du club nordiste, demanderait plus de 50 M€ l’été prochain pour envisager de faire partir le joueur de 18 ans.