D’abord peu enclin à négocier pour un éventuel transfert d’Ayyou Bouaddi au mercato, le LOSC aurait revu ses ambitions dans ce dossier juteux. Le PSG approuve.

Révélé la saison dernière, Ayyoub Bouaddi s’est imposé comme un joueur clé du LOSC sous Bruno Genesio. À seulement 18 ans, le jeune milieu marocain a brillé face à des cadors comme le Real Madrid ou la Juventus Turin, confirmant un talent immense et attirant l’œil des plus grands clubs européens. Parmi eux, le PSG serait le plus insistant.

Bouaddi « rêve » du PSG

Selon Paris Team, Bouaddi serait même la priorité du PSG au milieu de terrain pour le prochain mercato. Lille, conscient qu’il sera compliqué de prolonger sa pépite, se dirait enfin prêt à discuter d’un transfert afin de ne pas le perdre pour zéro euro dans un an et demi. Du côté de Bouaddi, on aurait une nette préférence pour la capitale française. Selon le média, il « rêve » même de rejoindre le PSG.

Un transfert à 30 M€ dans les tuyaux ?

Reste la question qui brûle toutes les lèvres : quand Bouaddi quittera-t-il le LOSC ? Un transfert dès janvier ne serait pas à exclure. Avec un an et demi restant sur son contrat, le PSG pourrait tenter une offensive pour renforcer l’entrejeu de Luis Enrique dès la seconde partie de saison. Mais Lille pourrait se montrer plus réticent à le laisser filer cet hiver… sauf si le PSG accepte de revoir son offre à la hausse. La valeur actuelle de Bouaddi est estimée à 30 M€ sur Transfermarkt.