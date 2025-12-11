PSG Mercato : un énorme coup raté de peu, et c’est Luis Enrique qui en fait les frais

Ayyoub Bouaddi, jeune crack du LOSC, aurait pu devenir une sensation au PSG. Paris n’a pas réussi à convaincre le talent en 2021, un échec qui fait grincer des dents jusque dans le bureau de Luis Enrique.

Un dossier Bouaddi, le PSG a laissé passer la main

En 2021, alors que le PSG cherche toujours de nouvelles pépites pour son centre de formation, le nom d’Ayyoub Bouaddi, alors âgé de 14 ans à cette époque, circule. À l’époque, le club dispose d’une belle opportunité : attirer un milieu prometteur venu de Creil, déterminé, et déjà courtisé. Mais Lille se montre plus malin et convainc le joueur de miser sur la stabilité, la proximité et un projet fait sur mesure pour sa progression. Un camouflet pour Paris qui, aujourd’hui, se mord peut-être les doigts de ne pas avoir été plus convaincant.

Un choix de cœur et de raison pour Bouaddi

Bouaddi ne cède pas à l’appel séduisant du PSG. Il privilégie un environnement humain, la qualité d’accompagnement proposée par le LOSC et, surtout, la possibilité d’éclore loin des projecteurs oppressants de la capitale. Son histoire le prouve : à Lille, la politique de formation porte ses fruits, et il s’y impose avec maturité . Aujourd’hui, alors que son avenir anime le mercato, le regret parisien peut être plus vif que jamais, étant donné que Luis Enrique apparaissait comme un grand fan du joueur, qui vient de prolonger jusqu’en 2029 dans le Nord.

« C’est le projet qui me correspondait le mieux. Ici, on sait qu’il y a un bon encadrement, que ça travaille très bien. Il y a pas mal de joueurs qui sont sortis de là, et pour moi, j’ai choisi le meilleur projet. La proximité avec Creil a joué aussi pour mes parents, car je suis parti jeune », a confié Bouaddi à L’Équipe.

Le LOSC, un terrain d’épanouissement unique

Rester dans le Nord, c’était permettre à sa famille de suivre chacune de ses étapes et ne jamais rompre le lien avec ses racines. Le LOSC a su offrir à Bouaddi un contexte familial, un suivi quotidien, et une vraie confiance pour s’exprimer. Le club, spécialiste du développement, lui a donné toutes les armes pour s’épanouir, là où beaucoup craquaient sous la pression d’un grand nom comme le PSG.

Famille, valeurs et mentalité : la clé de son succès

Bouaddi le répète : tout démarre par sa famille. Son entourage l’a aidé à garder la tête froide malgré la tentation, lui inculquant le goût du travail et la valeur des choix réfléchis. « Ma famille tient une place primordiale, elle représente la personne que je suis, elle me définit. Mes parents m’ont donné mes valeurs et mes principes. Pour moi, le goût du travail vient de l’éducation aussi. » Résultat : une progression régulière et une personnalité solide sur et en dehors du terrain, loin des feux de la rampe, mais tout près de l’élite.

Luis Enrique, le nouveau coach du PSG, voit le manque…

Alors qu’aujourd’hui, le PSG de Luis Enrique cherche à injecter de la jeunesse et du caractère à son effectif, l’absence d’un talent comme Bouaddi laisse un goût amer. Voir la pépite du LOSC exploser en Ligue 1, sans avoir réussi à l’attirer à Paris, peut être un vrai motif de regret dans la capitale. Mais ce n’est que partie remise, car, cet été, le PSG pourrait bien revenir à la charge. Sauf que le prix aura été multiplié et qu’il faudra faire avec la concurrence…