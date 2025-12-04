PSG Mercato : le dossier Ayyoub Bouaddi (LOSC) va connaître son dénouement
PSG Mercato : le dossier Ayyoub Bouaddi (LOSC) va connaître son dénouement
William Tertrin
4 décembre 2025

Le Paris Saint-Germain s’apprête à frapper un joli coup lors du mercato d’hiver avec l’arrivée attendue d’Ayyoub Bouaddi. En effet, selon ESPN, le PSG est désormais tout proche de recruter le milieu de terrain du LOSC. Une possibilité déjà évoquée sur notre site ce jeudi matin, mais l’issue est désormais proche d’être positive pour le club de la capitale, alors que le LOSC souhaite au minimum 40 millions d’euros pour son joyau de 18 ans.

Un transfert imminent pour le mercato d’hiver

Les discussions entre le PSG et l’entourage d’Ayyoub Bouaddi ont bien avancé alors que le marché hivernal approche (il ouvrira le 1er janvier). Le club parisien n’a jamais caché son intérêt pour cette jeune promesse du football tricolore, et tout semble réuni pour que le transfert soit officialisé dans les prochaines semaines, avant un éventuel prêt à Lille pour terminer la saison ?

En attendant, la potentielle arrivée de Bouaddi, régulièrement suivi par les plus grands clubs européens, apporte un vent de fraîcheur et d’ambition au Parc des Princes, dans un contexte où les jeunes talents sont scrutés de près.

Qui est Ayyoub Bouaddi ?

Ayyoub Bouaddi n’a que quelques saisons au plus haut niveau derrière lui, mais son ascension n’est déjà plus un secret pour personne (47 matchs de Ligue 1). Milieu de terrain à la fois technique et intelligent, il est réputé pour sa vivacité, sa vision de jeu et sa capacité à faire la différence dans l’entrejeu. Sa progression fulgurante en a fait l’un des profils les plus suivis d’Europe, avec un intérêt croissant de la part de clubs majeurs, à l’image du désir affiché de plusieurs grands noms européens pour ce jeune prodige.

Il incarne cette nouvelle génération dont la valeur ne cesse de grimper sur le marché, avec une place de choix dans l’effectif de l’équipe de France Espoirs. Sa trajectoire est déjà scrutée par les observateurs du football français qui estiment qu’il dispose de toutes les qualités pour s’imposer rapidement.

Une passion de toujours pour le PSG

Ce qui distingue Ayyoub Bouaddi de bien d’autres talents, c’est l’histoire qu’il entretient avec le PSG. Depuis son jeune âge, il voue une admiration profonde au club de la capitale. Rejoindre le vestiaire parisien serait la concrétisation d’un rêve d’enfant. Ce lien affectif pourrait être déterminant dans sa décision de faire le grand saut et de s’investir pleinement dans un projet qui le fait vibrer.

Les supporters du Parc des Princes, friands de joueurs formés en France et passionnés par le maillot, voient en Bouaddi un symbole de fidélité et de fierté nationale. Son intégration est déjà perçue comme une histoire écrite d’avance, pleine d’émotions et de promesses pour l’avenir. Surtout que Lucas Chevalier, son ancien coéquipier à Lille, serait là pour l’accueillir.

Quel impact pour le club parisien ?

En misant sur un profil comme celui d’Ayyoub Boaddi, le PSG confirme sa politique ambitieuse de rajeunissement et d’excellence. Son arrivée pourrait rapidement densifier le milieu de terrain, amener de la créativité et offrir des solutions tactiques supplémentaires à l’entraîneur parisien.

Sa capacité à dicter le rythme, éliminer les lignes et faire jouer ses coéquipiers devrait renforcer la domination du PSG sur la scène nationale, mais aussi repositionner le club parmi les favoris en Europe. Cet effet dynamique est très attendu par une partie de la communauté du club, impatiente de voir l’équipe renouveler son enthousiasme et sa compétitivité.

