Pépite du LOSC à seulement 17 ans, Ayyoub Bouaddi fait déjà tourner la tête de géants européens.

Le LOSC peut se targuer de former de jeunes talents prometteurs, et Ayyoub Bouaddi en est l’exemple parfait. Né en 2007, ce jeune milieu de terrain attire déjà l’attention des plus grands clubs européens. Selon les dernières informations de Nicolò Schira, la Juventus serait particulièrement intéressée par le joueur. Un club qui compte d’anciens Lillois dans ses rangs, comme Jonathan David et Edon Zhegrova.

Bouaddi sur les traces de Chevalier et Yoro ?

Bouaddi, malgré son jeune âge, a impressionné par sa technique, sa vision du jeu et sa maturité sur le terrain. Et ce n’est pas Olivier Giroud qui dira le contraire : « On a 22 ou 21 ans d’écart avec Ayyoub (Bouaddi). C’est un super mec. Sur le terrain, en dehors… Pouah ! Ce n’est pas le seul, mais lui vraiment, il m’a bluffé », avait déclaré l’attaquant français au sujet du jeune milieu.

Pour Lille, la gestion de talents comme Bouaddi reste un enjeu stratégique. Former, accompagner, mais aussi protéger ses jeunes stars face aux convoitises internationales fait partie des missions prioritaires du club. Avec ce type de profil, le LOSC montre qu’il reste une référence en matière de détection et de développement de jeunes joueurs, capable de rivaliser avec les meilleures académies européennes. Avec les récentes ventes de Chevalier au PSG (55 millions d’euros) ou de Yoro à Manchester United (70 millions d’euros), Lille peut donc déjà se mettre à rêver pour Bouaddi…