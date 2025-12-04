Désireux de rejoindre le PSG au mercato, Ayyou Bouaddi (18 ans) peut compter sur l’appui du LOSC mais un club inattendu s’est invité dans la danse.

Le PSG accélère pour Ayyoub Bouaddi et le dossier vient de prendre une ampleur inattendue. D’après PSG Inside Actus, le jeune milieu du LOSC se verrait très bien rejoindre Paris. Le club de la capitale lui proposerait un contrat de cinq ans avec une hausse salariale estimée à 30%.

Un salaire réhaussé au PSG puis un prêt au LOSC

Le plan serait clair : le signer maintenant, puis le prêter jusqu’à la fin de la saison pour poursuivre sa progression. Le LOSC, de son côté, ne fermerait pas la porte. Une réunion entre les deux clubs pourrait avoir lieu prochainement, preuve que le PSG prend ce dossier très au sérieux. Et dans les couloirs du club, une certitude circule déjà : Bouaddi, Paris le veut vraiment au mercato.

Chelsea veut envoyer Bouaddi à Strasbourg !

Mais un autre poids lourd est entré en scène. Selon Caught Offside, Chelsea est aussi très chaud sur le dossier Bouaddi. Mieux encore, les Blues pourraient l’intégrer à leur stratégie BlueCo en le transférant officiellement à Chelsea avant de l’envoyer au RC Strasbourg, club partenaire, pour accélérer son développement en Ligue 1 ! Qui aura le dernier mot pour Bouaddi ?