Stade Rennais : pluie de mauvaises nouvelles avant le PSG ! 
Stade Rennais : pluie de mauvaises nouvelles avant le PSG ! 

Brice Samba (Stade Rennais)
Bastien Aubert
2 décembre 2025

Si le Stade Rennais reste sur une série de quatre succès en ligue 1, les sources d’inquiétude ne manquent pas à quatre jours d’affronter le PSG.

Le Stade Rennais tremble… mais gagne. Alors que l’équipe cornique par Habib Beye aligne les victoires (4) et se positionne parmi les meilleures équipes de Ligue 1 avec le RC Lens, le succès à Metz samedi (1-0) a laissé des signes inquiétants. La série est belle, mais les fondamentaux restent fragiles. Sans dénigrer le travail de Beye, Vincent Simmoneaux compile les limites actuelles du Stade Rennais après la victoire messine. 

« 30 bonnes minutes à tout casser… c’est fragile »

« 25 bonnes minutes, un but et puis plus rien ou presque, comme aux pires moments de ce début de saison. Rennes est sur un fil, mais ça tient. Il faudra quand même montrer autre chose à la reprise, explique le journaliste de TVR. Démonstration est faite qu’on peut gagner un match de Ligue 1 en étant médiocre. 30 bonnes minutes à tout casser, et un festival d’approximations, d’errances, de duels perdus. Mais les défenseurs centraux sont solides et Samba est le sauveur. 3 points précieux avant le PSG mais c’est fragile. »

Samba et les défenseurs centraux tiennent le Stade Rennais 

Si les bonnes nouvelles résident dans la solidité des défenseurs centraux et les arrêts décisifs de Samba, la performance du Stade Rennais à 30 minutes de niveau correct et un reste d’imprécisions inquiètent avant d’affronter le PSG au Parc des Princes. La confrontation s’annonce comme un vrai test pour mesurer si le SRFC peut tenir son rang face au champion de France dans le choc de la 15e journée de Ligue 1.

