OM Mercato : c'est chaud pour garder O'Riley !
Stade Rennais : Pierre Ménès nomme le meilleur joueur de Beye et vend la mèche sur son avenir

Pierre Ménès
Bastien Aubert
1 décembre 2025

Pierre Ménès a clairement désigné celui qui porte le Stade Rennais sur ses épaules cette saison… et ses mots en disent long sur l’avenir d’Habib Beye. 

Le Stade Rennais marche sur l’eau et plus rien ni personne ne semble capable de l’arrêter. À Metz, vendredi (1-0), le club breton vient d’enchaîner une série impressionnante de quatre victoires et impressionne Pierre Ménès.

Rongier meilleur Rennais, selon Ménès

Dans son analyse publiée sur son blog, l’ancien consultant de Canal+ ne tourne pas autour du pot : « Valentin Rongier, qui est le meilleur joueur rennais cette saison, a marqué le seul but rennais à Metz, ce qui a occasionné une belle réaction messine. » Une déclaration forte qui confirme l’impact colossal de l’ancien Marseillais dans le redressement rennais. Leader technique, moteur du milieu et désormais décisif, Rongier s’impose comme la vraie plaque tournante de l’équipe d’Habib Beye.

« Habib Beye est maintenant tout tranquille »

Ménès souligne la montée en puissance spectaculaire du Stade Rennais : « Le Stade Rennais enchaîne une série de quatre victoires, deux pénibles à l’extérieur et deux sans appel au Roazhon Park contre Strasbourg et Monaco. Du coup, Rennes fait son retour dans les cinq premiers du classement de Ligue 1. » Une donnée lourde de sens, surtout au regard du début de saison difficile traversée par Beye sur le banc du SRFC. D’ailleurs, Ménès voit l’ancien coach du Red Star continuer son petit bonhomme de chemin à ce poste pendant un petit moment encore : « Avec cette série et ce classement, Habib Beye est maintenant tout tranquille. » Autrement dit, son statut au club n’est plus menacé. Le déplacement à Paris samedi prochain (21h05) ne devrait pas changer la donne.

