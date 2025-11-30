ASSE – Ecotay-Moingt (11-1) : Horneland adoube les jeunes et apporte un bémol au carton des Verts 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM Mercato : agacé, Benatia se venge avec un joyau incompris du Stade Rennais !

OM Mercato : agacé, Benatia se venge avec un joyau incompris du Stade Rennais !
Bastien Aubert
30 novembre 2025

L’Olympique de Marseille n’attendra pas la fin de saison pour préparer son mercato et vise déjà un joueur qui fait couler de l’encre du côté du Stade Rennais. 

On n’a pas fini d’entendre parler du match nul de l’OM contre Toulouse (2-2). Alors qu’ils avaient encore l’occasion de ravi la tête de la Ligue 1 au PSG, les Marseillais se sont fourvoyés dans le temps additionnel.

Agacé par l’arbitrage, Medhi Benatia n’a pas hésité à sortir de l’ornière mais cette frustration ne l’a pas empe^ché de garder les idées claires en vue du prochain mercato. Selon Jonathan, insider bien informé sur le Stade Rennais, une offre d’environ 15 millions d’euros serait évoquée pour Ludovic Blas et proviendrait d’« un club sudiste engagé en Ligue des Champions », ce qui colle parfaitement à l’OM, déjà actif dans ce dossier depuis quelques semaines. 

Mais si le potentiel du joueur est indéniable, son profil divise les observateurs du Stade Rennais. « Intermittent du spectacle. C’est son problème : il peut être énorme sur un match et ensuite disparaît durant plusieurs rencontres. On ne peut pas compter sur lui pour mener une équipe sur toute une saison », analyse l’insider. Habib Beye ne s’y est pas trompé : Blas (et Seko Fofana) ne fait plus partie de son onze type depuis plusieurs matches. 

Compétitions

Les plus lus

OM Mercato : agacé, Benatia se venge avec un joyau incompris du Stade Rennais !
Compétitions...

OM Mercato : agacé, Benatia se venge avec un joyau incompris du Stade Rennais !

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE – Ecotay-Moingt (11-1) : Horneland adoube les jeunes et apporte un bémol au carton des Verts 

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

OM – Toulouse (2-2) : De Zerbi tacle ses joueurs, Benatia sort un dossier très lourd sur l’arbitrage

Par Bastien Aubert
Stade Rennais – Mercato : Embolo vers un départ pour ouvrir la porte à Lucas Stassin ?
ASSE...

Stade Rennais – Mercato : Embolo vers un départ pour ouvrir la porte à Lucas Stassin ?

Par Louis Chrestian
RC Lens : Gradit out, les Sang et Or doivent-ils recruter ?
Mercato...

RC Lens : Gradit out, les Sang et Or doivent-ils recruter ?

Par Laurent Hess
Estevao (Chelsea)
Compétitions...

FC Barcelone : le nouveau crush de Nicki Nicole futur coéquipier de Lamine Yamal ?

Par Bastien Aubert
OM : les tops et les flops du nul contre Toulouse
Ligue 1...

OM : les tops et les flops du nul contre Toulouse

Par Laurent Hess
RC Lens : Gradit sort du silence et pense déjà à son come back !
Ligue 1...

RC Lens : Gradit sort du silence et pense déjà à son come back !

Par Laurent Hess
ASSE : Ben Old et Cardona régalent, les jeunes assurent… les notes des Verts contre Ecotay-Moingt
ASSE...

ASSE : Ben Old et Cardona régalent, les jeunes assurent… les notes des Verts contre Ecotay-Moingt

Par Laurent Hess
OL Mercato : un Flop lyonnais en plein cauchemar en Espagne
Liga...

OL Mercato : un Flop lyonnais en plein cauchemar en Espagne

Par Laurent Hess
Stade Rennais : Brice Samba symbole de la remontada, Habib Beye applaudit !
Ligue 1...

Stade Rennais : Brice Samba symbole de la remontada, Habib Beye applaudit !

Par Laurent Hess
Yassine Benhattab (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : déjà un point de chute pour Benhattab !

Par Bastien Aubert
OM Mercato : Iliman Ndiaye attise les géants de la Premier League
Mercato...

OM Mercato : Iliman Ndiaye attise les géants de la Premier League

Par Laurent Hess
Roberto De Zerbi
Ligue 1...

OM – Toulouse : De Zerbi a fait ses choix, voici sa compo

Par Laurent Hess
OM – Toulouse : Bakola n’est pas là, son absence surprise a des raisons
Ligue 1...

OM – Toulouse : Bakola n’est pas là, son absence surprise a des raisons

Par Laurent Hess
ASSE – Ecotay-Moingt : la compo des Verts, avec plusieurs surprises !
ASSE...

ASSE – Ecotay-Moingt : la compo des Verts, avec plusieurs surprises !

Par Laurent Hess
Real Madrid Mercato : exit Konaté, deux cibles du PSG et du FC Barcelone dans le viseur merengue !
Bundesliga...

Real Madrid Mercato : exit Konaté, deux cibles du PSG et du FC Barcelone dans le viseur merengue !

Par Laurent Hess
OM Mercato : Newcastle pourrait rapporter plus que 3 points à l’OM !
Mercato...

OM Mercato : Newcastle pourrait rapporter plus que 3 points à l’OM !

Par Laurent Hess
Monaco – PSG : Lucas Chevalier a eu très peur pour sa carrière, sa cheville dans un sale état
AS Monaco...

Monaco – PSG : Lucas Chevalier a eu très peur pour sa carrière, sa cheville dans un sale état

Par Laurent Hess
Monaco – PSG : les notes des Parisiens, méconnaissables et battus sur le Rocher
AS Monaco...

Monaco – PSG : les notes des Parisiens, méconnaissables et battus sur le Rocher

Par Laurent Hess
Florian Thauvin (OM)
Ligue 1...

RC Lens : Thauvin gâche la vie de Greenwood à l’OM 

Par Bastien Aubert
FC Barcelone – Alaves : Lamine Yamal sonne la révolte, l’énorme sauvetage de Joan Garcia en vidéo
FC Barcelone...

FC Barcelone – Alaves : Lamine Yamal sonne la révolte, l’énorme sauvetage de Joan Garcia en vidéo

Par Laurent Hess
PSG Mercato : Liverpool projette un énorme coup double à Paris !
Mercato...

PSG Mercato : Liverpool projette un énorme coup double à Paris !

Par Laurent Hess
Gessime Yassine (Dunkerque)
ASSE...

ASSE : un petit prodige qui affole l’OM et la Ligue 1 va passer à côté des Verts 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet