L’Olympique de Marseille n’attendra pas la fin de saison pour préparer son mercato et vise déjà un joueur qui fait couler de l’encre du côté du Stade Rennais.

On n’a pas fini d’entendre parler du match nul de l’OM contre Toulouse (2-2). Alors qu’ils avaient encore l’occasion de ravi la tête de la Ligue 1 au PSG, les Marseillais se sont fourvoyés dans le temps additionnel.

Agacé par l’arbitrage, Medhi Benatia n’a pas hésité à sortir de l’ornière mais cette frustration ne l’a pas empe^ché de garder les idées claires en vue du prochain mercato. Selon Jonathan, insider bien informé sur le Stade Rennais, une offre d’environ 15 millions d’euros serait évoquée pour Ludovic Blas et proviendrait d’« un club sudiste engagé en Ligue des Champions », ce qui colle parfaitement à l’OM, déjà actif dans ce dossier depuis quelques semaines.

Mais si le potentiel du joueur est indéniable, son profil divise les observateurs du Stade Rennais. « Intermittent du spectacle. C’est son problème : il peut être énorme sur un match et ensuite disparaît durant plusieurs rencontres. On ne peut pas compter sur lui pour mener une équipe sur toute une saison », analyse l’insider. Habib Beye ne s’y est pas trompé : Blas (et Seko Fofana) ne fait plus partie de son onze type depuis plusieurs matches.