Revue de presse : Clauss sur le départ de l’OGC Nice, petit coup dur au Stade Rennais avant le PSG

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OGC Nice : Clauss et deux joueurs sur le départ ?

Suite à la crise qui touche l’OGC Nice, Romain Molina assure que « plusieurs joueurs de l’OGC Nice ont demandé à leurs agents de regarder pour trouver rapidement un nouveau club. » Ce serait le cas de terme Moffi et de Jérémie Boga. L’Équipe ajoute le nom de Jonathan Clauss, dont le mal-être avait filtré depuis des mois et qui est toujours décidé à partir. « Pour le reste, ils sont en l’état peu nombreux à formaliser leurs intentions pour janvier », glisse le quotidien sportif.

PSG – Stade Rennais : Bollengier au sifflet

Marc Bollengier a été nommé pour arbitrer le choc entre le PSG et le Stade Rennais au Parc des Princes (samedi, 21h05). Il sera assisté par Thomas Luczynski et Yannick Boutry. Geoffrey Kubler officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Willy Delajod et Christian Guillard.

Monsieur Bollengier n’a pas arbitré le PSG cette saison. Il a en revanche été au sifflet de deux matches du Stade Rennais, son nul contre Angers lors de la troisième journée de Ligue 1 (1-1) et sa défaite contre Nice (1-2), lors de la neuvième journée. En six matches arbitrés cette saison, il a distribué 27 cartons jaunes et un carton rouge. Il a également sifflé quatre pénaltys.

Toulouse : Sidibé, un témoignage touchant sur la mort de son frère

Djibril Sidibé a livré un témoignage touchant sur la mort de son petit frère. En effet, dans le documentaire « Têtes plongeantes » qui sera diffusé sur L’Équipe, le champion du monde 2018 a livré un discours poignant sur la mort tragique de son petit frère de deux mois lorsque le joueur était âgé de 14 ans : « Ils se sont enfermés dans la chambre, et quand un monsieur est sorti, il m’a dit : il est mort. Quand j’ai entendu ça, ça m’a vraiment fait mal. Je me suis dit que c’était de ma faute, que j’avais dû faire quelque chose de pas bien. J’ai couru dans ma chambre et j’ai carrément voulu sauter par la fenêtre. Je n’étais vraiment pas bien pendant trois ou quatre mois. Je n’en ai parlé qu’à certaines personnes de mon quartier et à ma famille. Au foot, je n’ai rien dit, je ne voulais pas remettre ça dans ma tête. »

SCO Angers : Chérif courtisé à l’étranger

Auteur d’un excellent début de saison à Angers, Sidiki Chérif attise les convoitises. Selon Ekrem Konur, l’attaquant du SCO serait courtisé par des clubs de Bundesliga et de Serie A.

FC Lorient : Féry défend Moffi

Interrogé au sujet de son échange après Lorient-Nice dimanche (3-1), Féry a expliqué qu’il ne s’agissait que d’un moment anodin entre un président et son ancien joueur (2020-2023). Il a également apporté son soutien au joueur, rappelant sa personnalité exemplaire et condamnant fermement les comportements agressifs qui ont suivi.

« Terem vit des moments difficiles, a-t-il confié à L’Équipe. Je pense à lui et à ses proches. Il s’agissait d’un échange complètement anodin alors qu’il venait saluer un ancien partenaire pour échanger son maillot, comme tous les joueurs le font après chaque match, a-t-il déclaré ce mardi. Terem est vraiment un homme avec une personnalité exemplaire qui ne mérite pas d’être stigmatisé pour un sourire après un match de football. Je tiens à lui adresser tout mon soutien, ainsi qu’au club de Nice, à son président (Fabrice Bocquet), son entraîneur (Franck Haise), ainsi qu’à tous les joueurs de l’OGC Nice, car ce type de comportement agressif et non respectueux n’a pas de place dans le sport. »

OGC Nice – SCO Angers : match classé à haut risques

Nice-Angers, comptant pour la 15e journée de L1 et programmé dimanche à 15h, va être classé par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH). Selon L’Équipe, la rencontre ne l’était pas initialement, mais les graves incidents de dimanche soir au retour du déplacement à Lorient (1-3), qui ont vu plusieurs centaines de supporters ultras du club azuréen bloquer l’accès du centre d’entraînement du club et s’en prendre physiquement à plusieurs joueurs et dirigeants, ont bouleversé la donne. Les autorités publiques vont donc revoir leur dispositif autour de ce match, qui va se disputer dans un climat tendu.

Girondins : du sursis pour Bordeaux

Leaders du classement de leur groupe de National 2, les Girondins de Bordeaux, endettés à hauteur de 94 M€, passaient devant la DNCG ce mardi. Et le gendarme financier a mis le dossier du FCGB en sursis. « La DNCG a prononcé un sursis à statuer, dans l’attente de la réception d’un document complémentaire qui parviendra au club dans les prochains jours », a indiqué le club au scapulaire sur ses réseaux sociaux.