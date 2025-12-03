En plein chaos sur le banc de l’OGC Nice, Franck Haise pourrait quitter ses fonctions ce mercredi. Au FC Nantes, Waldemar Kita pourrait rester attentif à sa situation.

Le banc de l’OGC Nice tremble comme jamais. En plein chaos interne, Franck Haise est annoncé sur le départ immédiat, possiblement dès ce mercredi. Entre tensions sportives, relations fracturées et direction en plein doute, l’ancien entraîneur du RC Lens pourrait vivre ses dernières heures sur la Côte d’Azur. Une situation qui n’aurait pas échappé au FC Nantes.

« Waldemar en fusion »

Alors que Luis Castro est fragilisé par des résultats irréguliers et un vestiaire qui peine à suivre sa ligne directrice, l’idée d’un changement n’est plus taboue. Et surtout, elle pourrait s’accélérer avec la disponibilité soudaine d’un coach français reconnu pour son sérieux, sa méthode et sa capacité à instaurer une identité de jeu claire. C’est Emmanuel Merceron, insider bien informé des dossiers nantais, qui a enflammé la piste hier soir sur X. En partageant un cliché illustrant le départ probable de Haise de Nice, il a ajouté une simple phrase qui en dit long : « Waldemar en fusion ». Comprendre : Kita observe, s’agite, calcule… et pourrait frapper très vite.

Haise, un profil taillé pour le FC Nantes ?

Haise, profil taillé pour relancer le FC Nantes ? Sur le papier, difficile de trouver mieux. Méthodique, exigeant, capable de sublimer un effectif sans moyens démesurés, il a prouvé son savoir-faire au RC Lens en posant des bases de jeu solides. À Nice, même dans la tourmente, sa patte demeurait visible. Pour le FC Nantes, souvent en quête de stabilité mais rarement cohérent sur la durée, l’opportunité serait presque inespérée. Reste à voir si l’OGC Nice actera la rupture et si Kita, véritable prédateur du marché lorsqu’il flaire une ouverture, sera prêt à bondir dans la foulée. Car il ne faut pas oublier un détail : Castro est toujours là et bien là et son éventuel licenciement aurait un coût.