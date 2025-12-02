OGC Nice : Bosetti lance une requête à Ineos, le RC Lens cité en exemple
OGC Nice : coup de tonnerre pour Franck Haise, il va quitter le club !

OGC Nice : coup de tonnerre pour Franck Haise, il va quitter le club !
Laurent Hess
2 décembre 2025

Franck Haise aurait trouvé un accord avec ses dirigeants pour quitter l’OGC Nice.

Le parquet de Nice a annoncé ce mardi l’ouverture d’une enquête après les violences commises à l’encontre des joueurs de l’OGC Nice, Jérémie Boga et Terem Moffi. Dimanche, à leur retour de Lorient, les deux attaquants de l’OGC Nice ont été contraints de descendre du bus avant de recevoir des coups, des crachats des et insultes entraînant des rapports d’ITT. Le SLPJ de Nice se saisit de l’affaire pour des faits de violences aggravées, participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations, et non-empêchement d’un délit portant atteinte à l’intégrité corporelle. Des auditions sont déjà en cours.

Haise annoncera son départ de Nice mercredi

Dans ce contexte très pesant, l’avenir de Franck Haise semblait s’inscrire en pointillés. Et d’après Nice-Matin, l’ancien coach du RC Lens va quitter l’OGC Nice. Il aurait trouvé un accord avec sa direction et devrait annoncer son départ aux joueurs dès demain, mercredi.

Ligue 1OGC NiceRC Lens
#A la une#BANC DE TOUCHE

