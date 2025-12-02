FC Nantes : un Ballon d’Or à La Beaujoire cet hiver, les négociations ont démarré !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Nantes : un Ballon d’Or à La Beaujoire cet hiver, les négociations ont démarré !

La Beaujoire prête à accueillir le PSG ?
Bastien Aubert
2 décembre 2025

C’est le choc dont tout un département rêvait, mais il ne se disputera sans doute pas sur ses terres. Le duel entre Vendée Fontenay (National 3) et le PSG, prévu entre le 19 et le 21 décembre en Coupe de France, devrait quitter la Vendée, faute d’un stade adapté à l’événement. Focus sur une délocalisation inédite qui soulève de nombreux enjeux sportifs, logistiques et populaires.

Un match événement pour le club de National 3

La nouvelle avait de quoi illuminer les passionnés de football vendéen : recevoir le grand PSG, sa constellation de stars, dans le cadre des 32es de finale. Mais l’euphorie a laissé place à la réalité. Avec à peine 5 000 places disponibles, l’enceinte du Vendée Fontenay est bien trop exiguë pour satisfaire l’affluence attendue et garantir la sécurité liée à la venue du champion de France.

Dembélé, un Ballon d’Or à La Beaujoire ?

Quand le PSG se déplace, c’est tout un territoire qui vibre. Mais l’organisation d’un tel match implique des protocoles stricts : contrôle des flux, séparation des supporters, accès sécurisés… La Fédération française exige des conditions irréprochables, aussi bien pour les joueurs que pour le public, notamment face à un adversaire à la notoriété d’Ousmane Dembélé et ses coéquipiers. L’impossibilité pour Fontenay d’assumer ces contraintes marque donc un tournant pour ce rendez-vous si attendu.

Les options de délocalisation : Nantes ou Niort ?

Deux stades répondent aux critères : la Beaujoire (Nantes) et René-Gaillard (Niort). L’option nantaise semble tenir la corde, le FC Nantes jouant son propre 32e de finale à l’extérieur. Cette situation libère l’enceinte et simplifie certains aspects logistiques, notamment les transports pour de nombreux supporters de la région. Du côté de Niort, l’alternative existe, mais elle présente davantage de contraintes en termes d’accès et de coordination.

  • Stade de la Beaujoire (Nantes) : capacité supérieure, accès facilité, stade disponible à cette date
  • Stade René-Gaillard (Niort) : option étudiée mais moins centrale pour le public vendéen

Un contexte logistique compliqué pour la Vendée

Le casse-tête ne s’arrête pas là. Deux autres clubs vendéens, Les Herbiers et Les Sables-d’Olonne, accueilleront eux aussi un 32e de finale sur la même période contre Angers et Rennes. Résultat : infrastructures sollicitées, forces de l’ordre mobilisées, et un public qui devra se diviser entre plusieurs affiches historiques. Une véritable gageure pour les organisateurs, qui cherchent la formule idéale pour permettre à la fête d’être totale sans fausse note.

Quoi qu’il arrive, ce déplacement forcé reste un formidable coup de projecteur sur le football vendéen. Pour le club hôte comme pour sa région, cette rencontre face au PSG promet une atmosphère exceptionnelle et un enthousiasme populaire à la hauteur de l’événement. 

FC Nantes
#A la une#RUMEURS

Les plus lus

La Beaujoire prête à accueillir le PSG ?
FC Nantes...

FC Nantes : un Ballon d’Or à La Beaujoire cet hiver, les négociations ont démarré !

Par Bastien Aubert
Moffi et Boga à Nice
Ligue 1...

OGC Nice : après Haise, deux joueurs pris à partie veulent aussi claquer la porte !

Par Bastien Aubert
Ayyoub Bouaddi (LOSC)
LOSC...

LOSC : énorme coup dur avant l’OM ! 

Par Bastien Aubert
Jean-Louis Leca (RC Lens)
Ligue 1...

Revue de presse : les Pogba font la paix, le RC Lens lance déjà son mercato, un accord trouvé au Stade Rennais !

Par Bastien Aubert
Alexandre Lacazette (OL)
Ligue 1...

OL : Alexandre Lacazette de retour à Lyon ! 

Par Bastien Aubert
Ousmane Dembélé (PSG)
Ligue 1...

PSG : Pierre Ménès lâche une bombe sur l’avenir de Dembélé

Par Bastien Aubert
Federico Balzaretti (OM)
Mercato...

OM Mercato : Balzaretti a mis la main sur sa première trouvaille ! 

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : le plan secret de Kilmer Sports pour janvier a fuité, c’est du très lourd ! 

Par Bastien Aubert
L'OGC Nice en crise totale
Ligue 1...

OGC Nice : Daniel Riolo scandalisé, Pierre Ménès dénonce un dérapage gravissime grave au club ! 

Par Bastien Aubert
Endrick lors d'un entraînement du Real Madrid.
Mercato...

OL Mercato : avant Endrick, Lyon a bouclé un premier transfert à 7 M€

Par Bastien Aubert
Zinedine Zidane
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : Flick réserve un onze surprise à l’Atlético, le vestiaire du Real milite pour Zidane ! 

Par Bastien Aubert
Les Kita au FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Kita prêt à sortir le chéquier pour janvier, les supporters vont halluciner !

Par Bastien Aubert
Medhi Benatia (OM)
Mercato...

OM : Mercato, avenir, arbitrage… le grand déballage de Mehdi Benatia ! 

Par Bastien Aubert
Vinicius (Real Madrid)
Liga...

Real Madrid : en plein crise, Vinicius franchit encore la ligne rouge !

Par Bastien Aubert
FRanck Haise (OGC Nice)
ASSE...

ASSE : l’OGC Nice sans Franck Haise contre les Verts ? 

Par Bastien Aubert
Pierre-Emerick Aubameyang (OM)
Ligue 1...

OM, PSG, ASSE, OL, RC Lens, FC Nantes, Stade Rennais : grande nouvelle en vue de la CAN ! 

Par Bastien Aubert
Vue panoramique de l'Allianz Riviera.
ASSE...

ASSE : ambiance lunaire pour le match de Coupe à Nice ?

Par Raphaël Nouet
Pierre Sage (RC Lens)
Ligue 1...

Ligue 1 : le RC Lens peut-il vraiment croire au titre cette saison ?

Par Bastien Aubert
FC Barcelone : après Nicki Nicole, Lamine Yamal craque pour les MILFs !
Compétitions...

FC Barcelone : après Nicki Nicole, Lamine Yamal craque pour les MILFs !

Par Bastien Aubert
FC Barcelone Mercato : le Barça veut piocher en Premier League pour remplacer Raphinha
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : le Barça veut piocher en Premier League pour remplacer Raphinha

Par Laurent Hess
Real Madrid, PSG Mercato : une première offre tombe pour Sergio Ramos, il a 3 options pour son avenir
Liga...

Real Madrid, PSG Mercato : une première offre tombe pour Sergio Ramos, il a 3 options pour son avenir

Par Laurent Hess
Anthony Lopes (FC Nantes)
FC Nantes...

OL – FC Nantes (3-0) : l’hommage poignant d’Anthony Lopes aux supporters lyonnais 

Par Bastien Aubert
Abdul Samed, Moffi et Boga avant un match de l'OGC Nice à l'Allianz Riviera.
Ligue 1...

Agression, plainte, racisme… l’incroyable crise qui secoue l’OGC Nice

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, tapant dans la main de Ronald Araujo après son expulsion à Chelsea.
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : Araujo, un départ inévitable en janvier ?

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet