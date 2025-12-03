Il se confirme que Louis Leroux (19 ans) attire les convoitises en vue du mercato : le LOSC et le Stade Rennais ciblent un joueur que Waldemar Kita ne serait pas contre transférer pour renflouer les caisses du FC Nantes.

Malgré la saison morose du FC Nantes, Louis Leroux ne passe pas inaperçu. Média Foot confirme que le Stade Rennais et le LOSC ont coché son nom pour le mercato. Une situation qui pourrait transformer l’hiver nantais en véritable jeu de poker, où chaque club tente de tirer son épingle du jeu.

Kita demande 10 M€ pour Leroux

Pour le FC Nantes, l’objectif est clair : préserver l’équilibre du club tout en exploitant la valeur d’un joueur qui a rapidement prouvé sa valeur dans l’entrejeu. MF ajoute que Waldemar Kita ne fermerait pas la porte à un départ si l’offre atteint ou dépasse les 10 millions d’euros, une somme jugée intéressante pour renflouer les comptes du club afin de les réinjecter dès cet hiver dans le recrutement.

Le LOSC bien repositionné

Mais le LOSC pourrait tout compliquer. En débarquant sur le dossier Leroux, Lille risque de saboter le plan initial imaginé par Habib Beye, qui voyait Rennes comme la destination idéale pour lui. Reste à savoir qui saura convaincre le jeune milieu ou latéral gauche du FC Nantes et son entourage.