Waldemar Kita a reconnu qu’il était désormais prêt à accueillir un repreneur ou un partenaire solide au FC Nantes.

Waldemar Kita est-il en train de lâcher ? Apparu agacé après la lourde défaite du FC Nantes dimanche à Lyon (0-3), le patron du FC Nantes n’a pas cherché à masquer son état d’esprit. Interrogé sur le futur du club récemment, dans des propos relayés par Foot01, il a livré une déclaration sans ambiguïté sur l’arrivée potentielle de nouveaux investisseurs : « On est dans un système qui change, pas seulement dans le foot, dans l’industrie en général, et dans mes affaires, j’étais toujours ouvert à m’associer à des partenaires. Comme je l’ai toujours dit, si quelqu’un m’annonce qu’il est capable de venir et d’apporter un plus, je prends tout de suite. Ce qui suppose des moyens crédibles. Mais ce n’est pas seulement une affaire d’argent. Il y a une question de responsabilité, de volonté de s’inscrire dans une culture et un savoir-faire français à préserver. Moi, ce qui m’inquiète, c’est qu’on se retrouve demain avec des jeunes qui partent dès 14-15 ans dans des clubs étrangers. »

Les droits TV étranglent le FC Nantes

Si le président franco-polonais se montre ainsi ouvert, c’est aussi parce que le FC Nantes se retrouve dans une zone rouge financière. Les droits TV, en chute libre, fragilisent le modèle des clubs français, et les Nantais n’y échappent pas. Dans ce contexte délabré, un investisseur capable d’apporter du souffle devient presque une nécessité vitale. Une déclaration lourde de sens. Pour la première fois, Kita montre qu’il est réellement prêt à partager – ou céder – le pouvoir au FC Nantes, à condition que le projet soit sérieux, crédible et respectueux de l’identité du club.

Kita et le FCN à un moment charnière

Kita apparaît fatigué, lucide, conscient qu’il ne pourra pas tout assumer seul encore longtemps. Son inquiétude pour la fuite des jeunes, son appel à un partenaire avec des « moyens crédibles », son insistance sur la culture française: tout indique que le président prépare le terrain. Le FC Nantes entre dans une période où tout peut basculer, et pas seulement sur le terrain.