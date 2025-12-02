Luis Castro sait qu’il joue gros sur le banc du FC Nantes avant la trêve pendant que Waldemar Kita prépare déjà un mercato XXL pour reconstruire une équipe en manque criant d’équilibre et d’efficacité.

Au FC Nantes, la situation sportive reste fragile mais Luis Castro refuse de tomber dans l’émotionnel. Après la lourde défaite encaissée à Lyon ce dimanche (0-3), le technicien portugais l’a martelé : il garde la tête froide. Pour espérer traverser l’hiver sereinement, l’entraîneur du FC Nantes sait qu’il doit finir l’année sur un souffle positif avant de pouvoir basculer sur un mercato d’hiver qui s’annonce particulièrement agité.

Corriger le tir de l’été et ramener de l’expérience

Selon L’Équipe, le FC Nantes compte frapper fort. Waldemar Kita serait prêt à corriger ses erreurs de l’été, mais surtout à renforcer massivement un effectif qui manque d’expérience, d’impact et de variété de profils. Chaque ligne est concernée. Au milieu, il manque un joueur capable d’avaler les mètres, un vrai box-to-box, profil indispensable dans le jeu de Castro. Devant, le constat est encore plus brutal : le FC Nantes possède seulement la 17e attaque de Ligue 1 et aucun joueur ne dépasse les deux buts. Une situation alarmante qui pousse les dirigeants à envisager plusieurs retouches offensives.

Kita va mettre le paquet au Mercato

Ignatius Ganago, actuellement en prêt à New England Revolution, reviendra dans le groupe, mais cela ne freine en rien les ambitions de la direction. Le FC Nantes ne se fixe aucune limite en termes de quantité de recrues. Cela implique également des départs : plusieurs prêts pourraient être cassés, notamment ceux de Hong, A. Camara ou encore Lahdo, afin de libérer de la place et rééquilibrer l’effectif. En clair, le FC Nantes prépare une révolution hivernale. C’est, du moins, ce que les Kita veulent bien laisser croire en ce début décembre…