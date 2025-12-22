Revue de presse : Wahi paye déjà à l’OGC Nice son passé au RC Lens et à l’OM, Beye tient son 9 au Stade Rennais ! 

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Girondins : Bordeaux déjà sorti en Coupe de France

Promu en National cette saison, Le Puy a arraché sa qualification face à Bordeaux, leader de son groupe de N2 (1-0). Sur une pelouse en piteux état, la rencontre a basculé après la pause avec l’expulsion de Ludéric Etonde côté bordelais, pour un second carton jaune (68e). À dix, les Girondins ont tenu bon jusqu’au bout, avant qu’Oualid el-Hajjam ne commette une faute dans la surface en toute fin de match. Réduits à neuf, ils ont craqué sur le penalty de Marvin Adélaïde dans le temps additionnel (90e + 1).

Le Havre : l’énorme coup de gueule de Digard

Habitué aux déconvenues en Coupe de France ces dernières années, Le Havre a de nouveau quitté l’épreuve dès son entrée en lice, puni à domicile par le 14e de L2, Amiens. « Au moins, on va pouvoir avancer, a lancé Didier Digard après la rencontre. On touche nos limites. Il y a vouloir et pouvoir, et il y a un monde entre les deux. C’est très bien de venir toquer pour vouloir jouer. Après, il faut être bon. C’était le bon match pour montrer beaucoup de choses à beaucoup de monde. Quand c’est la Coupe de France, peut-être que ça intéresse moins en fait… C’est une terrible erreur, quand on a un coach comme moi, de penser qu’il y a des matches qui ne sont pas intéressants. J’ai juste hâte d’être à janvier. Chacun va devoir assumer, se regarder en face et faire le bilan. Quand je veux instaurer un état d’esprit, je veux que ce soit tous les jours. Tout le monde n’a pas fait en sorte qu’on puisse se qualifier aujourd’hui. »

RC Strasbourg : Rosenior reconnaît des couacs

Liam Rosenior a reconnu certains soucis après la qualification poussive du RC Strasbourg pour les seizièmes de finale de la Coupe de France (2-1 contre Dunkerque, L2). « On doit améliorer beaucoup de choses. Il faut arrêter de se croire supérieurs quand on mène. Il faut trouver le moyen de garder le contrôle des matches. On se met le feu tout seuls. On lâche un penalty qui change la dynamique du match. On doit arrêter avec ça ! Notre énergie émotionnelle n’était pas bonne », a-t-il pesté en conférence de presse d’après match.

Stade Rennais : Embolo, le vrai 9 de Beye ?

Auteur d’un doublé hier contre le club de Sables Vendée Football (3-0), Breel Embolo a marqué des points auprès d’Habib Beye… qui avait pourtant pensé à la sortir ! « Breel allait sortir, a souri le coach du Stade Rennais après coup. Il y a parfois des coachings gagnants, celui-là l’a été parce que je ne l’ai pas fait. Il fait partie de ces joueurs dont on attend qu’ils soient visibles très souvent. Mais on peut le voir absent du match. Par contre, il est redoutable dans la surface de réparation. Il a cette qualité de toujours peser sur l’adversaire. Le meilleur apprentissage pour Kader Meïté et Elias Legendre Quinonez, c’est de travailler, tous les jours, avec Breel Embolo. Il est très professionnel et dans l’échange. »

AS Monaco : gros coup dur pour Minamino

Takumi Minamino, le milieu offensif international japonais de l’AS Monaco, est sorti sur blessure hier en Coupe de France. Son genou gauche s’est bloqué dans le sol et Minamino est resté à terre de longues minutes avant d’être évacué sur une civière, les mains sur le visage au moment de quitter le terrain. Il a ensuite été conduit à l’hôpital pour procéder à des examens. Tout le staff monégasque redoutait une grave blessure au genou. « Il faut attendre les résultats des examens, a précisé Sébastien Pocognoli, l’entraîneur de l’ASM, mais les premiers tests ne sont pas très positifs. On espère que ce n’est pas trop grave mais c’est impossible de se projeter. » Une rupture du ligament croisé de son genou est redoutée et, si c’est le cas, elle risquerait de lui coûter sa présence à la prochaine Coupe du monde avec le Japon.

AJ Auxerre : Pelissier toujours sur la sellette ?

Christophe Pelissier avait toutes les bonnes raisons d’être satisfait de la prestation de son équipe, hier, face à Monaco, laquelle a inquiété Lukas Hradecky jusque dans les dernières secondes du temps additionnel. Elle ne s’est inclinée que d’un but d’écart alors qui lui manquait huit joueurs. En position de barragiste en Championnat (16e avec trois points de retard sur Le Havre, 15e), l’AJA est éliminée de la Coupe de France, alors, oui, le contenu n’est pas mauvais, mais l’entraîneur auxerrois a du mal à s’en réjouir. « On a fait un match cohérent et on a rivalisé, mais c’est encore une fois l’adversaire qui passe la tête et qui gagne, a regretté Pelissier. Il faudra en faire plus que cela en deuxième partie de saison pour se maintenir. Je ne peux pas être satisfait du contenu, on est payés par les résultats. On rivalise contre Lille mais on perd (3-4, le 14 décembre), et là, on rivalise contre Monaco et on est éliminés. » Selon L’Équipe, l’AJA reprendra l’entraînement le 30 décembre, alors que la menace plane toujours sur l’avenir de son coach…

OGC Nice : Haise parle Mercato, coup de frein pour Wahi !

Après la qualification de l’OGC Nice en Coupe de France aux dépens de l’ASSE (2-1), Franck Haise a fait un point mercato : « On a souffert jusqu’au bout et on voit bien que nos fragilités ne vont pas disparaître comme ça, encore moins un jour où il nous manquait quatorze joueurs, indiquait Haise. On sait très bien qu’on a beaucoup de travail devant nous. Personne n’est dupe. On doit avoir des renforts dans toutes les lignes. » Selon Nice Matin, les discussions entre le Gym et Francfort concernant Elye Wahi sont pour l’instant au point mort. En effet, le joueur était espéré avant la reprise par Haise et Florian Maurice : le dossier est accessible financièrement mais la personnalité du joueur divise beaucoup en interne.

Paris FC : Moïse Kean tenté cet hiver ?

Désireux de se renforcer cet hiver, le Paris FC a fait de Moïse Kean l’une de ses pistes en attaque. Selon Nicolo Schira, le dossier de l’ancien attaquant du PSG s’annonce toutefois complexe : « Malgré les rumeurs, la Fiorentina considère Moïse Kean comme un joueur-clé et intransférable cet hiver. »