OM, PSG, RC Lens, FC Nantes, Stade Rennais, OL, LOSC : le tirage des 16es de finale de la Coupe de France

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Ce dimanche soir a eu lieu le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de France. Le voici.

Ce dimanche soir a eu lieu le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de France, qui verra 14 clubs de Ligue 1 dans ce tour (15 si l’OL se qualifie), tandis que 8 clubs de Ligue 2 sont encore en lice. Il y aura au moins trois affiches entre clubs de Ligue 1, dont un derby entre le PSG et le Paris FC, voire quatre en cas de qualification de l’OL ce soir, qui devra se déplacer à Lille. Pour rappel, les 16es se dérouleront le week-end du 10 janvier.

Le tirage complet des 16es

Bayeux (R1) – OM (L1)

LOSC (L1) – OL (L1) ou Saint-Cyr Collonges (R1)

FC Nantes (L1) – OGC Nice (L1)

Le Puy (N1) – Stade de Reims (L2)

Sochaux (N1) – RC Lens (L1)

Hauts Lyonnais (N3) – FC Lorient (L1)

Montreuil (R1) – Amiens SC (L2)

Orléans (N1) – AS Monaco (L1)

Istres (N2) – Laval (L2)

Avranches (N2) – RC Strasbourg (L1)

Le Mans (L2) – Nancy (L2)

FC Metz (L1) – Montpellier (L2)

Chantilly (N2) – Stade Rennais (L1)

Bastia (L2) – Troyes (L2)

Angers (L1) – Toulouse (L1)

PSG (L1) – Paris FC (L1)