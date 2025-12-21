À LA UNE DU 21 DéC 2025
[23:00]Coupe de France : l’OL se qualifie sans briller face à Saint-Cyr, les choses à retenir du match (3-0)
[22:49]OM : derrière le carton à Bourg, De Zerbi a révélé un choix qu’il n’a pas osé trancher
[22:28]FC Nantes : l’IA prédit les résultats jusqu’à la fin de saison, le verdict est sans appel
[21:41]FC Barcelone : Flick déclenche l’alerte rouge, le mercato est lancé !
[20:55]ASSE : une polémique a éclaté à Nice, Horneland se fait dézinguer !
[20:39]Mercato : une piste rêvée par l’OM, l’ASSE et le Stade Rennais va filer… à l’OL !
[20:25]OM, PSG, RC Lens, FC Nantes, Stade Rennais, OL, LOSC : le tirage des 16es de finale de la Coupe de France
[20:00]RC Lens Mercato : du renfort en attaque, ça fait débat chez les Sang et Or
[19:32]Coupe de France : le Stade Rennais se qualifie contre Les Sables Vendée, les choses à retenir du match (3-0)
[19:16]OL Mercato : promis à Lyon, Endrick (Real Madrid) envoyé en Premier League !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM, PSG, RC Lens, FC Nantes, Stade Rennais, OL, LOSC : le tirage des 16es de finale de la Coupe de France

Par William Tertrin - 21 Déc 2025, 20:25
💬 Commenter
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

Ce dimanche soir a eu lieu le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de France. Le voici.

Ce dimanche soir a eu lieu le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de France, qui verra 14 clubs de Ligue 1 dans ce tour (15 si l’OL se qualifie), tandis que 8 clubs de Ligue 2 sont encore en lice. Il y aura au moins trois affiches entre clubs de Ligue 1, dont un derby entre le PSG et le Paris FC, voire quatre en cas de qualification de l’OL ce soir, qui devra se déplacer à Lille. Pour rappel, les 16es se dérouleront le week-end du 10 janvier.

Le tirage complet des 16es

  • Bayeux (R1) – OM (L1)
  • LOSC (L1) – OL (L1) ou Saint-Cyr Collonges (R1)
  • FC Nantes (L1) – OGC Nice (L1)
  • Le Puy (N1) – Stade de Reims (L2)
  • Sochaux (N1) – RC Lens (L1)
  • Hauts Lyonnais (N3) – FC Lorient (L1)
  • Montreuil (R1) – Amiens SC (L2)
  • Orléans (N1) – AS Monaco (L1)
  • Istres (N2) – Laval (L2)
  • Avranches (N2) – RC Strasbourg (L1)
  • Le Mans (L2) – Nancy (L2)
  • FC Metz (L1) – Montpellier (L2)
  • Chantilly (N2) – Stade Rennais (L1)
  • Bastia (L2) – Troyes (L2)
  • Angers (L1) – Toulouse (L1)
  • PSG (L1) – Paris FC (L1)

FC NantesLOSCOLOMPSGRC LensStade Rennais

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Nantes, LOSC, OL, OM, PSG, RC Lens, Stade Rennais