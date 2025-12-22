En cas de départ de Seko Fofana (30 ans), qui ne sera ps retenu au mercato hivernal, le Stade Rennais pourrait ne pas regarder très loin.

Le Stade Rennais s’active déjà pour le mercato et parmi les pistes scrutées figure celle d’Arthur Avom. Selon le site Jeunes Footeux, l’émergence du jeune milieu camerounais du FC Lorient, réputé pour sa progression fulgurante, aiguise la curiosité des recruteurs et celle d’Habib Beye en particulier, prêt à envisager un recrutement stratégique à 9 millions d’euros. La concurrence européenne, avec Bruges et Galatasaray en embuscade, ne fait que pimenter une rumeur qui anime les supporters bretons.

À seulement 21 ans, il faut dire qu’Avom est en train de s’imposer comme l’une des révélations de la saison en Ligue 1. Milieu polyvalent des Merlus, il enchaîne les performances convaincantes qui lui valent désormais le statut d’international camerounais.

Son début de saison tonitruant a fortement attiré l’œil du Stade Rennais, mais également de clubs belges comme le FC Bruges ou du côté de la Turquie avec Galatasaray. Preuve s’il en fallait de sa valeur montante sur le marché.

Pourquoi le Stade Rennais s’intéresse de près à Avom ?

La cellule de recrutement du Stade Rennais garde un souvenir vif des belles surprises dénichées ces dernières saisons. Après l’intégration réussie de jeunes talents comme Enzo Le Fée, Avom apparaît comme la cible idéale pour poursuivre cette dynamique. Sa technique, son impact physique, mais aussi sa marge de progression séduisent déjà en interne.

Au Roazhon Park, on imagine l’apport d’Avom aux côtés de profils aguerris tels que Valentin Rongier ou Madhi Camara, afin de renforcer une ligne médiane en quête de fraîcheur. Beye aurait ainsi identifié Avom comme un potentiel « coup de génie », capable de dynamiser le jeu rennais la saison prochaine. La valorisation du joueur, estimée à 9 millions d’euros, reste raisonnable pour Rennes, soucieux de ne pas entrer dans une surenchère face à ses concurrents européens. Pour mieux comprendre la réflexion de la direction, l’évolution des effectifs et les priorités mercato de Habib Beye pour le Stade Rennais sont plus que jamais d’actualité.

Les enjeux d’un transfert

Le dossier Avom s’annonce complexe. Initialement en fin de contrat en juin à Lorient, le jeune international devrait cependant voir son bail prolongé d’office pour une saison supplémentaire grâce à une clause automatique, élément de négociation non négligeable pour les clubs intéressés.

Pour le Stade Rennais, miser sur Avom, c’est aussi afficher l’ambition de frapper fort sur le marché et renouveler l’entrejeu autour de ses cadres. Face à la concurrence de Bruges et Galatasaray, s’attacher les services d’un tel joueur pourrait changer la donne dans la course à l’Europe et positionner Rennes comme un acteur créatif sur le marché des transferts. Reste à savoir si cette opération pourra être menée à bien dans un contexte de mercato toujours plus imprévisible.