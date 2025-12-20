À LA UNE DU 20 DéC 2025
Stade Rennais Mercato : Quentin Merlin, stop ou encore ?

Par Laurent Hess - 20 Déc 2025, 15:00
💬 Commenter

Devenu remplaçant, Quentin Merlin se pose des questions sur son avenir au Stade Rennais. Doit-il quitter le SRFC dès cet hiver ? C’est notre débat…

« Il peut encore se relancer au SRFC »

« J’avoue que la trajectoire de Quentin Merlin depuis son arrivée au Stade Rennais me surprend. A 13 M€, je pensais que le SRFC avait visé juste en allant le chercher à l’OM et qu’il allait faire du bien à l’équipe d’Habib Beye. Mais Mousa Al-Tamari, pourtant ailier de formation, lui a piqué sa place, et l’ancien Nantais se pose des questions. On peut le comprendre.

Contrairement à Valentin Rongier, Merlin ne s’est pas imposé au SRFC. Mais est-ce rédhibitoire ? Ses qualités, on les connait. Merlin avait bien débuté à l’OM, on parlait même de lui pour l’équipe de France il y a à peine un an tant il avait épaté à Marseille. L’histoire s’était mal terminée là-bas, elle démarre mal au Stade Rennais. Des questions, le gaucher n’est pas le seul à s’en poser mais il doit se remettre en cause et montrer qu’il est un bon joueur. Dans le 3-5-2 de Beye, en piston, il est censé être dans les meilleures dispositions. Donc, perso, j’insisterais avec lui, au moins jusqu’à cet été. Sauf bien-sûr à ce qu’il y ait des soucis qui ne relèvent pas du sportif… »

Laurent HESS

« Il faut le vendre le plus vite possible »

« Le directeur sportif de l’OM, Medhi Benatia, a un principe : quand ça ne colle pas entre un joueur et un club, il ne faut pas perdre de temps et le vendre le plus vite possible. J’ai l’impression que c’est le cas avec Quentin Merlin. Déjà, j’avais trouvé l’attitude du latéral gauche bizarre à son arrivée à Rennes cet été. Comme s’il avait été forcé à venir en Bretagne. Ensuite, ses prestations ont été très décevantes. Et enfin, on apprend qu’il n’est pas satisfait de son sort et qu’il le ferait savoir en interne.

Eh bien, parfait ! S’il veut partir, que le Stade Rennais ne perde pas de temps. Il paraît qu’il a encore la cote en Angleterre alors autant le vendre au prix fort en Premier League. Dans six mois, quand il aura passé le plus clair de son temps sur le banc, sa valeur aura diminué donc c’est maintenant ou jamais. Je trouve de toute façon que Merlin n’a jamais confirmé les espoirs placés en lui à ses débuts à Nantes. La marche était trop haute à l’OM, elle semble l’être également à Rennes. Si un club anglais croit en lui, tant mieux, merci et au revoir ! »

Raphaël NOUET

