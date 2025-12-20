Stade Rennais Mercato : Habib Beye a deux priorités pour cet hiver, une recrue menacée ?

Le Mercato s’agite déjà au Stade Rennais, où Habib Beye a fait partie de ses priorités, validées par la direction du SRFC…

Il y a deux semaines, après la déroute au Parc des Princes (0-5), Habib Beye avait été interrogé sur le Mercato du Stade Rennais. L’entraîneur breton avait répondu être très satisfait de son effectif et ne rien demander à ses dirigeants. En revanche, il avait ouvert grand la porte aux mécontents, ce qu’il comprenait parfaitement. On pensait alors très fort à Seko Fofana et Ludovic Blas, devenus remplaçants depuis que le technicien a fait des choix forts dans son onze de départ pour inverser la tendance au niveau des résultats. Mais, selon L’Equipe, on se trompait ! « Le mercato pourrait être notamment un sujet pour Blas, sous contrat jusqu’en 2027, mais ni lui, ni Fofana, ni Rouault, ni Seidu, ni Merlin n’a exprimé jusque-là un désir de changer d’air et ils devraient rester rennais ».

Un offensif et un piston droit pourraient renforcer l’effectif du Stade Rennais

Loïc Désiré, directeur sportif du club, précise dans Ouest-France : « Malgré les choix qui ont été faits par le coach, ce groupe vit bien, et c’est précieux. Certains ont été piqués, d’autres reviennent peu à peu, mais une émulation s’est installée, et on veut la garder. » Concernant Ludovic Blas , Désiré n’exclut pas un départ. « On reste vigilant sur ce type de joueur en cas de départ. Cissé peut aussi compenser pour jouer un peu plus bas, (Chibuike) Ugochukwu arrivera également. Ludo est encore là et il va nous apporter. On n’a pas évoqué son avenir encore, on fera un point en début d’année. » La venue d’un milieu offensif est donc à l’étude en fonction du possible départ de Blas, et le Stade Rennais réfléchit aussi à un renfort sur le flanc droit pour concurrencer Frankowski si Nagida venait à partir. « On prendra peut-être un droitier plutôt qu’un gaucher, pour amener un peu de concurrence et avoir une solution de rechange », a précisé Désiré.