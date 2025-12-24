À LA UNE DU 24 DéC 2025
ASSE Mercato : 3 options voient le jour après Bardeli en janvier

Par Bastien Aubert - 24 Déc 2025, 07:46
💬 Commenter
Gessime Yassine (Dunkerque)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Si le dossier Enzo Bardeli semble compliqué à décanter au mercato hivernal, d’autres options se présentent à l’ASSE pour se renforcer en janvier. 

Le temps presse à Saint-Étienne. Alors que le dossier Enzo Bardeli s’annonce plus épineux que prévu au mercato hivernal, l’ASSE active déjà des pistes alternatives pour renforcer son secteur offensif dès le mois de janvier. Selon Peuple Vert, le profil du milieu offensif de Dunkerque reste bien dans le radar des dirigeants stéphanois. Mais la complexité du dossier, entre exigences financières et concurrence potentielle, pousse le club forézien à élargir son champ de réflexion. 

Yassine fait rêver tout le monde !

Une stratégie prudente, mais nécessaire, dans un mercato d’hiver où les opportunités réelles sont souvent rares. Dans cette optique, trois noms sortent du lot. Des profils encore au stade de projection, mais jugés cohérents avec les besoins immédiats du groupe et les contraintes économiques de l’ASSE. Le premier se nomme Gessime Yassine (20 ans). Joueur mobile, capable d’évoluer entre les lignes, l’ailier de Dunkerque correspond au profil recherché pour apporter de la créativité et du liant dans le jeu stéphanois. Sans être une star, il incarne ce type de pari intelligent que l’ASSE a souvent tenté dans son histoire récente. Problème : la concurrence forte en Ligue 1 (OM, RC Lens et RC Strasbourg).

Boutrah et Touzghar crédibles ?

Autre option mise en avant par PV : Amine Boutrah (25 ans) à Bastia. Un joueur capable de faire des différences individuelles dans les petits espaces. Dans une équipe parfois en manque de déséquilibre face à des blocs regroupés, ce profil pourrait offrir une alternative intéressante, notamment en sortie de banc. Enfin, le nom de Rayan Touzghar (22 ans) complète cette short-list. Moins exposé médiatiquement, mais doté d’un potentiel certain, le milieu axial de Pau représenterait un choix tourné vers l’avenir, avec une marge de progression compatible avec le projet stéphanois. Aucune de ces pistes n’a, pour l’instant, été activée concrètement mais l’ASSE sait qu’elle ne peut pas se permettre de rester figée sur un seul dossier, surtout si Bardeli venait définitivement à se refermer.

