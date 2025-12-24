ASSE : les Verts ont-ils vraiment le niveau Ligue 1 ?

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Si Zuriko Davitashvili et Mahmoud Jaber sont persuadés que l’ASSE a le niveau pour jouer en Ligue 2, But Football Club en doute. Débat.

« Non, les Verts sont trop friables »

« L’ASSE montre encore qu’elle n’a pas le niveau Ligue 1, principalement à cause d’un manque de rigueur défensive qui se paye cash face aux équipes mieux organisées. Les failles dans l’axe et sur les côtés sont trop régulières, et l’équipe encaisse des buts sur des détails que des clubs de première division ne pardonneraient pas.

Même si le contenu affiché à Nice était cohérent malgré la défaite (1-2), des joueurs comme Zuriko Davitashvili affichent de l’envie et du talent offensif, le collectif reste fragile. Le manque de discipline tactique et de coordination empêche l’ASSE de transformer ses bonnes intentions en résultats concrets, et souligne que, malgré un style de jeu ambitieux, l’équipe est encore loin de pouvoir rivaliser durablement avec la Ligue 1. Bonne nouvelle : le mercato arrive… »

Bastien AUBERT

« Oui, l’ASSE a le niveau de la Ligue 1 »

« Selon moi, l’ASSE a le niveau de la Ligue 1, même si cela reste celui du bas de tableau. Certes, l’opposition n’était pas la plus relevée – Nice restait sur neuf défaites consécutives – mais en 32e de finale de la Coupe de France, les Verts ont rivalisé avec les Aiglons. Mieux encore, les hommes d’Eirik Horneland ont globalement dominé la rencontre et ont montré de belles choses malgré l’élimination (2-1). Comparée à certaines formations de l’élite comme Metz, le FC Nantes ou Le Havre, l’ASSE n’a rien à envier.

Si je rejoins Bastien sur les lacunes défensives, le secteur offensif stéphanois soutient largement la comparaison avec celui de nombreux clubs de Ligue 1. Plusieurs équipes aimeraient avoir Irvin Cardona, Zuriko Davitashvili ou Lucas Stassin dans leur effectif. Sur le plan collectif, des progrès restent à accomplir, un aspect que j’attribue en grande partie aux choix et au travail de l’entraîneur, Eirik Horneland. »

Fabien CHORLET