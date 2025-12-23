À LA UNE DU 23 DéC 2025
[13:00]ASSE Mercato : Stassin prêt à aller au clash avec les Verts ?
[12:43]OM Mercato : signature imminente pour le futur 10 de De Zerbi !
[12:35]OGC Nice Mercato : exit Wahi, Haise vise un ex buteur du PSG, du RC Lens et du Stade Rennais !
[12:25]FC Barcelone Mercato : énorme coup de tonnerre pour l’avenir d’Ansu Fati !
[12:13]PSG Mercato : 3 signatures bouclées, rebondissement pour l’avenir de Dembélé ! 
[12:11]RC Lens Mercato : le Racing officialise sa première recrue hivernale ! 
[12:00]OM : McCourt dans le rouge, un club improbable chambre Marseille !
[11:48]FC Nantes : avant le Mercato, Kantari a relancé un renfort totalement inattendu chez les supporters !
[11:16]Revue de presse : Wahi loin de Nice, Beye s’illustre encore au Stade Rennais, Sangaré (RC Lens) cartonne à la CAN !
[10:49]PSG, Real Madrid : la bataille fait rage pour ce taulier de l’équipe de France, accord en vue ? 
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE Mercato : deux priorités ciblées par Kilmer, un hiver à haut risque pour les Verts

Par Bastien Aubert - 23 Déc 2025, 10:13
💬 Commenter
Ivan Gazidis (ASSE)
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Kilmer Sports sait à quels postes se renforcer au mercato mais le recrutement à l’ASSE ne semble pas partie de plaisir cet hiver. 

À l’approche du mercato hivernal, l’ASSE sait précisément où renforcer son effectif… mais janvier s’annonce comme un terrain miné. Selon Peuple Vert, la priorité absolue de l’ASSE se situe au milieu de terrain. Le club cherche un véritable numéro six, capable de stabiliser l’entrejeu. Le profil recherché est précis : un joueur solide physiquement, performant dans le jeu aérien, mais également propre techniquement pour assurer la première relance. L’objectif est d’attirer un joueur de niveau Ligue 1. 

Un 6 et renforcer la défense comme priorités

L’ASSE se dit prête à investir, mais uniquement pour un profil capable de faire franchir un cap au groupe, avec en ligne de mire un retour durable dans l’élite. Deuxième chantier identifié : la défense. Les Verts cherchent des solutions de rechange à Ebenezer Annan et Mickaël Nadé. Le premier est actuellement touché à la cheville, tandis que le second enchaîne les minutes sans souffler, ayant disputé l’intégralité des rencontres. Un constat d’autant plus préoccupant que Nadé est le seul défenseur central gaucher de l’effectif.

La grille salariale reste  maîtrisée

Malgré ces besoins évidents, la direction de l’ASSE refuse de céder à la précipitation. Les appels au pragmatisme se multiplient autour du club, mais la ligne fixée par le consortium Kilmer reste inchangée : recruter pour construire, pas pour colmater. La grille salariale demeure strictement maîtrisée, et aucune exception ne sera accordée cet hiver. Un choix assumé, mais risqué. Car à l’ASSE, l’équilibre entre ambition sportive et projet à long terme n’a jamais été aussi fragile.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot