Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Kilmer Sports sait à quels postes se renforcer au mercato mais le recrutement à l’ASSE ne semble pas partie de plaisir cet hiver.

À l’approche du mercato hivernal, l’ASSE sait précisément où renforcer son effectif… mais janvier s’annonce comme un terrain miné. Selon Peuple Vert, la priorité absolue de l’ASSE se situe au milieu de terrain. Le club cherche un véritable numéro six, capable de stabiliser l’entrejeu. Le profil recherché est précis : un joueur solide physiquement, performant dans le jeu aérien, mais également propre techniquement pour assurer la première relance. L’objectif est d’attirer un joueur de niveau Ligue 1.

Un 6 et renforcer la défense comme priorités

L’ASSE se dit prête à investir, mais uniquement pour un profil capable de faire franchir un cap au groupe, avec en ligne de mire un retour durable dans l’élite. Deuxième chantier identifié : la défense. Les Verts cherchent des solutions de rechange à Ebenezer Annan et Mickaël Nadé. Le premier est actuellement touché à la cheville, tandis que le second enchaîne les minutes sans souffler, ayant disputé l’intégralité des rencontres. Un constat d’autant plus préoccupant que Nadé est le seul défenseur central gaucher de l’effectif.

La grille salariale reste maîtrisée

Malgré ces besoins évidents, la direction de l’ASSE refuse de céder à la précipitation. Les appels au pragmatisme se multiplient autour du club, mais la ligne fixée par le consortium Kilmer reste inchangée : recruter pour construire, pas pour colmater. La grille salariale demeure strictement maîtrisée, et aucune exception ne sera accordée cet hiver. Un choix assumé, mais risqué. Car à l’ASSE, l’équilibre entre ambition sportive et projet à long terme n’a jamais été aussi fragile.