Pour la deuxième partie de saison de Ligue 2, les Verts arborent un sponsor maillot inédit, glissé… sous l’aisselle. Une petite nouveauté à l’ASSE.

L’ASSE ose, surprend et relie son histoire à l’avenir : Pour la deuxième partie de saison de Ligue 2, L’Équipe annonce que les Verts arborent un sponsor maillot inédit, glissé… sous l’aisselle ! Derrière cette originalité, la PME stéphanoise 900.care, spécialiste de l’hygiène-rechargeable, et un partenariat local qui porte haut les couleurs de la région et de l’écoresponsabilité. Plongée dans une opération marketing audacieuse, taillée pour dynamiser la marque verte, tout en invitant le football à repenser ses modèles.

Un partenariat révélé lors d’une victoire attendue

La 19e journée de Ligue 2 restera marquée d’une pierre verte du côté du Chaudron. Au-delà du succès acquis face à Clermont (1-0), l’ASSE a surtout profité de cette soirée pour dévoiler un nouveau partenaire maillot, 900.care, jeune pousse industrielle de la Loire. Pour la PME, qui fabrique produits d’hygiène et déodorants rechargeables, c’est une première présence sur la tenue d’un club pro français. L’histoire entre Sainté et 900.care commence comme une suite logique : une entreprise pressée d’innover, une équipe symbole du territoire. En scellant leur engagement, ASSE et 900.care offrent à la Ligue 2 une touche inédite d’ancrage local, tout en lançant le clin d’œil à la gamme emblématique de la marque.

900.care : le pari audacieux du maillot « sous l’aisselle »

La vraie trouvaille réside dans l’emplacement : le logo, discret, trône en dessous de l’aisselle gauche du maillot. Un choix loin d’être anodin : quoi de plus naturel pour un fabricant de déodorant que d’afficher sa marque à l’endroit même où ses produits sont utilisés ! Ce jeu de placement, inédit en Ligue 2 et inédit pour l’ASSE, dynamise la visibilité de 900.care en surfant sur le décalage, tout en captant les regards lors des courses, des duels et des célébrations. La symbolique est double : elle valorise l’esprit d’innovation cher aux entreprises ligériennes et place la transition écoresponsable directement sur la peau des joueurs. Un clin d’œil qui, sans être dépourvu d’humour, signale aussi que l’époque oblige les partenaires à sortir du cadre pour exister au cœur du sport spectacle.

Un ancrage territorial fort et une démarche écolo

Tout l’enjeu du partenariat relevait de la proximité. L’usine 900.care, implantée à Andrézieux-Bouthéon, à une quinzaine de kilomètres seulement du mythique stade Geoffroy-Guichard, illustre l’engagement dans le circuit court et la fabrication locale. Pour séduire l’ASSE, la startup a misé sur ses atouts : réduction de la consommation d’eau, suppression des emballages plastiques, produits 100 % rechargeables et un ancrage régional affirmé. Thomas Arnaudo, cofondateur de 900.care, s’est inspiré du passé industriel de la ville, où Manufrance et Casino ont écrit l’histoire économique, sociale et sportive stéphanoise. Cette volonté de relier l’innovation aux racines fait entièrement écho à l’ADN du club, toujours prompt à valoriser les forces du territoire.

Paroles de dirigeants et enjeux économiques

En interne, les dirigeants de l’ASSE veulent aller plus loin qu’un simple logo. Pour Arnaud Jaouen, responsable des revenus du club, il s’agit de « trouver des marques alignées avec les valeurs et la mémoire locale ». Tous les critères étaient cochés : racines ligériennes, ambition industrielle et impact écologique concret. 900.care, forte d’un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros, s’appuie sur une centaine de salariés et affiche sa volonté de croître avec l’ASSE. Cependant, la PME n’a pas encore trouvé la pleine rentabilité. En choisissant l’option « sous l’aisselle », la société s’offre une communication inédite sans devoir rivaliser, du point de vue du budget, avec les poids lourds du sponsoring traditionnel, tout en préparant une montée en puissance vers la Ligue 1. Si les Verts parviennent à aller plus haut, la prochaine négociation promet de bouleverser l’échelle du partenariat.

Du terrain à la boutique : ce que gagnent l’ASSE et ses fans

L’arrivée de ce sponsor local sur la tunique des joueurs ne se limite pas à la simple exposition. 900.care dotera le vestiaire en produits, et ses articles seront mis en lumière dans la boutique officielle du centre-ville. La visibilité s’étendra aussi aux bords de terrain et aux plateformes digitales du club, ouvrant des opportunités pour créer du contenu engageant autour de la marque et de ses engagements. Côté supporters, c’est tout un symbole : ils verront une entreprise locale porter la même fierté du maillot. L’effet « Made in Loire » saura à coup sûr renforcer l’attachement et la singularité chers à la communauté stéphanoise, sur le terrain comme en dehors.

L'innovation n'est pas figée : ce contrat est borné jusqu'en juin, avec une clause de renégociation selon l'avenir sportif du club. Une montée en Ligue 1 imposerait une augmentation du coût pour 900.care, reflet de l'évolution d'audience et des enjeux économiques à venir. Pour la PME, c'est un défi, mais aussi un levier pour accélérer la prise de volume dans la distribution – déjà présente dans plus de 2 300 points de vente et à l'assaut de la grande distribution nationale. Ce partenariat original entre l'ASSE et 900.care démontre que le football français prend goût à la relocalisation, à la réduction de l'impact environnemental et à la valorisation des savoir-faire de proximité.