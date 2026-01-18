ASSE Mercato : le Stade de Reims va frapper un grand coup avant la réception des Verts

Un renfort est attendu au Stade de Reims, prochain adversaire de l’ASSE…

Si l’ASSE s’est relancée hier soir en battant Clermont (1-0), mettant fin à une série de trois matches sans victoire, le Stade de Reims a chuté dans le choc au sommet, à Troyes (1-2). Rien n’a été pour Reims, mené 2-0 à la pause et qui, bien qu’en supériorité numérique pendant 47 minutes, n’a pas réussi à ramener un point, Nakamura réduisant la marque dans les arrêts de jeu.

Kotto devrait signer à Reims pour 4 M€

Avant de se déplacer en Champagne le week-end prochain, l’ASSE devance à nouveau le Stade de Reims au classement, de 2 points. Mais les Rémois devraient se consoler en enregistrant la signature du défenseur camerounais Samuel Kotta en provenance de La Gantoise, pour 4 M€. Ce qui serait une belle pioche.

Défenseur central d’1,90 m, Samuel Kotto est un jeune défenseur camerounais de 22 ans qui a commencé sa carrière en Suède, où il a été sacré champion en 2023 avec Malmö, avant de s’installer en Belgique avec Gent. International camerounais depuis l’an dernier, il avait quitté Malmö en janvier dernier pour signer avec le club belge de La Gantoise), avec un contrat jusqu’en 2028. Et devrait être le deuxième renfort de ce Mercato pour le Stade de Reims après Yassine Benhattab, prêté par le FC Nantes.