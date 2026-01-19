À LA UNE DU 19 JAN 2026
ASSE : poussé à démissionner, Horneland a trouvé un allié de taille dans son vestiaire

Par William Tertrin - 19 Jan 2026, 06:00
Samedi soir à Geoffroy‑Guichard, l’ASSE a obtenu une victoire difficile mais précieuse face à Clermont Foot (1‑0), grâce à une seconde période plus maîtrisée après les ajustements tactiques opérés à la pause par Eirik Horneland. Ce succès, acquis sur la plus petite des marges, est d’autant plus important que l’entraîneur norvégien vit une période délicate à la tête des Verts, parfois la cible des critiques des supporters qui aimeraient le voir démissionner, pour certains.

« C’est une victoire qui fait du bien », résumait avec lucidité Mickaël Nadé, défenseur central stéphanois, en zone mixte après la rencontre, saluant notamment les changements tactiques de son coach qui ont permis à l’équipe de mieux s’exprimer en seconde période.

Dans un contexte où la pression populaire sur Horneland s’est accrue à certains moments de la saison — notamment après des contre‑performances et une frustration palpable dans les travées du Chaudron — les propos de Nadé prennent une dimension particulière. Plusieurs observateurs avaient souligné que l’entraîneur subissait des critiques sur son approche tactique et ses choix, au point que certains supporters remettaient en question sa capacité à mener Saint‑Étienne vers la montée.

Nadé salue le travail d’Horneland

Pourtant, au sortir de ce succès face à Clermont, un de ses joueurs stars a tenu publiquement à saluer son travail. Sur le plan collectif, et justement en réponse aux choix opérés à la pause — « le coach a changé 2 ou 3 trucs à la pause qui nous ont permis de mieux nous trouver », selon Nadé — Nadé a mis en avant la clairvoyance de Horneland et son impact positif sur le groupe, preuve qu’il peut encore avoir de l’influence sur les résultats de son équipe.

Ce soutien interne intervient dans un climat où la relation entre le coach et une partie du public stéphanois avait parfois paru tendue, comme l’ont démontré les sifflets à la pause. Mais à l’issue de ce match et avant un rendez‑vous important à Reims, cette prise de position d’un titulaire de l’équipe reflète une unité et une solidarité de vestiaire vis‑à‑vis de l’entraîneur, tout aussi essentielle que les ajustements tactiques qui ont permis la victoire.

Alors que l’ASSE vise à reprendre sa marche vers la Ligue 1, ce soutien public d’un joueur de l’effectif à son coach pourrait jouer un rôle non négligeable dans l’apaisement des tensions autour du banc stéphanois. Les résultats, les performances collectives et la cohésion interne seront évidemment scrutés de près dans les semaines à venir.

ASSE

