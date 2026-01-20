À LA UNE DU 20 JAN 2026
[07:45]ASSE Mercato : Kilmer officialise deux signatures, Horneland est totalement conquis ! 
[07:22]OM Mercato : double coup de tonnerre pour Angel Gomes ! 
[07:00]Sporting – PSG : une seule surprise dans le onze de Luis Enrique ?
[06:00]CAN 2025 : le sacre du Sénégal a un double impact positif à l’ASSE ! 
[05:00]OM Mercato : Ulisses Garcia, plutôt le RC Lens que le Hellas Vérone ?
[00:00]FC Barcelone : le cadeau de Lamine Yamal à sa mère qui fait fondre toutes ses groupies 
[23:30]Real Madrid Mercato : la petite phrase de Vinicius qui scelle son avenir définitivement !  
[23:00]PSG, FC Nantes Mercato : coup de théâtre pour Beraldo ! 
[22:40]CAN 2025 : Hakimi moqué par un ancien coéquipier du PSG après la finale
[22:07]FC Barcelone Mercato : 3 bonnes nouvelles dans le dossier Julian Alvarez
CAN 2025 : le sacre du Sénégal a un double impact positif à l’ASSE ! 

Par Bastien Aubert - 20 Jan 2026, 06:00
Pape Thiaw (Sénégal)
Le Sénégal a remporté ce dimanche la Coupe d’Afrique des Nations 2025 en s’imposant face au Maroc, pays hôte, au terme d’une finale disputée jusqu’en prolongation (1-0). 

Le succès historique du Sénégal dans cette CAN 2025, le deuxième de son histoire, rejaillit sur l’ASSE puisque deux anciens membres des Verts ont brillé. À la tête de la sélection sénégalaise, Pape Thiaw a conduit son équipe au sacre continental.

Ancien joueur formé à Saint-Étienne, le technicien sénégalais a confirmé la progression de sa carrière d’entraîneur. Après avoir été adjoint, il a pris les rênes de la sélection A et l’a menée jusqu’au titre, au terme d’un tournoi maîtrisé sur le plan tactique et mental.

Thiaw et Guy en lumière à la CAN 2025

Autre ancien Stéphanois concerné par ce sacre, Benjamin Guy, membre du staff sénégalais. Le préparateur physique français avait quitté l’ASSE à l’issue de la saison 2024-2025 après trois années passées dans le Forez. Appelé récemment pour intégrer le staff du Sénégal, il a participé à la préparation et au suivi physique d’un groupe qui a tenu sur la durée dans une compétition exigeante.

Ce titre continental vient récompenser le travail d’un staff qui mêle profils locaux et techniciens passés par le football français. Pour Thiaw comme pour Guy, ce sacre marque une étape importante dans leur parcours professionnel, quelques mois ou années après leur départ de Saint-Étienne.

